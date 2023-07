Ontdek de hotspots in en rond Roermond in combinatie met een heerlijk dagje shoppen in Designer Outlet Roermond

Laatst geüpdatet op juli 17, 2023 by Redactie

In het zuidoosten van Nederland ligt de pittoreske gemeente Roermond, omgeven door schoonheid en bomvol cultuur. Designer Outlet Roermond verzamelde tips voor verschillende hotspots, om te laten zien dat er in ons eigen land voldoende te ontdekken is. Volg één van de routes langs het water, als onvergetelijk familie-uitje, dompel jezelf onder in de wereld van kastelen en cultuur en sluit af met een shopsessie in Designer Outlet Roermond.



Alle drie de routes beginnen en eindigen in het centrum van Roermond, waar je makkelijk de grens oversteekt naar Duitsland en België. Zo zijn bijvoorbeeld het Duitse Schloss Dyck, een waterburcht met spectaculaire kasteeltuin en het Belgische Domijn Aldeneyck, voor een luxe wijnproeverij net over de grens, onderdeel van de routes. Iedere route is gemakkelijk met de auto te rijden en voor de sportievelingen onder ons af te leggen met een (elektrische) fiets.

Route #1 – Kastelen en cultuur

In de regio Roermond kan iedereen die van cultuur houdt zijn of haar hart ophalen aan de kunst, geschiedenis en eeuwenoude tradities. Enthousiastelingen volgen een route langs kastelen, indrukwekkende kasteeltuinen, de Limburgse gastronomie en nog meer moois op steenworp afstand van Roermond. De kastelen- en cultuurroute begint in de Kasteeltuinen van Arcen, een van de meest veelzijdige bloemen- en plantenparken van Europa. Op pad met kinderen? Geen probleem, laat hen op een speelse wijze de omgeving ontdekken met een speurtocht. Voor heerlijk eten breng je een bezoek aan Het Arresthuis, een gevangenis die is omgetoverd tot vijfsterrenhotel, foodhall MOUT of restaurant Diamanz.

Route #2 – Luxe langs het water

Voor de liefhebbers van luxe en genieters van de mooiste uitzichten is de route langs het water de perfecte optie. Dwaal langs rivier de Maas en verschillende natuurgebieden met je partner of vriend(in) tijdens deze tweedaagse reis. In Roermond vind je meer dan genoeg water voor watersport, het huren van een bootje en een hippe strandbar of restaurants aan het water. Door de Maas te volgen, kom je uit bij onze zuiderburen. Net over de grens in België vind je wijngaarden en wildlife die je tijdens een kajaktocht kunt ontdekken. Tip: een zonnebril, zwemkleding en sportieve outfit mogen niet missen.

Route #3 – Een gezellig familie-uitje

Van wilde dieren tot het BloteVoetenPark: voor families is er genoeg te beleven in de omgeving van Roermond. Je kunt met het hele gezin verblijven in het luxe vakantiepark Maasresidence Thorn. Hier vind je een mix van appartementen en vakantiehuizen voor kleine families tot groepen van twintig personen. Ga met het hele gezin zwemmen, huur een SUP-board of breng een bezoek aan Thorn en Brunssum. In beide dorpjes is meer dan genoeg te beleven, zoals een kinderboerderij en grote speeltuin. Voor de grote en kleine avonturiers onder ons, zijn het Schutterspark met klimbos Het Plateau en het BloteVoetenPark op steenworp afstand. Verbindende activiteiten om je familieweekend mee af te sluiten.