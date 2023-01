Ontdek de Intratuin kamerplanten- en interieurtrends van 2023

Laatst geüpdatet op januari 4, 2023 by Redactie

Een nieuw jaar, betekent voor veel mensen een nieuwe start, ook in huis. Niets is fijner dan je interieur een opfrisser te geven nu je kerstboom de deur uit is. Dat betekent niet dat je hele interieur op zijn kop moet. Integendeel, want met kleine aanpassingen, nieuwe accessoires of een andere kamerplant in huis kun je al een groot verschil maken. Intratuin biedt inspiratie voor een frisse start met drie verschillende interieurtrends voor 2023. Groen staat daarin centraal. Om thuis goed te kunnen aarden en tot rust te komen zijn planten van essentieel belang!

#1 LUSH LIVING | CREEER THUIS EEN LUXUEUZE OASE VAN RUST

Voor veel mensen is je huis een plek waar je je, ondanks een druk leven, het liefst rustig en op je gemak voelt. De Lush Living trend speelt hier haarfijn op in. De trend staat voor rust en balans en dat zie je terug in het gebruik van zachte, ronde vormen en natuurlijke materialen en kleuren. Elegante bruintinten spelen de hoofdrol in het kleurenpalet van deze trend. Deze vul je aan met vergrijsde pasteltinten die je vooral veel terugziet in de accessoires.



Het resultaat hiervan is een licht, warm en gezellig interieur waarin jij volledig kunt ontspannen. Vooral het natuurlijke kleurgebruik heeft een rustgevend effect. Ondanks dat rust en luxe in deze trend de belangrijkste drijfveren zijn, is ook duurzaamheid van belang. Natuurlijke elementen en veel groen om je heen hebben namelijk een ontspannend effect op je lichaam en mind.

Past de Lush Living trend helemaal bij jou? Ga dan voor deze planten:

Crassula (Crassula Marnieriana Hottentot) – Deze chique, symmetrische vetplant is de eyecatcher van jouw interieur. De plant dankt zijn naam aan de bladeren die strak op elkaar groeien waardoor het uiterlijk van de plant een beetje doet denken aan een Chinese tempel. Over rust gesproken ;-).

Yucca (Yucca elephantipes) – Deze stoer uitziende plant heeft een zacht randje. Hoe meer zorg en aandacht je deze plant geeft, hoe harder hij groeit.

Aloë Vera – Een klassieker onder de planten. Met haar pastel grijsgroene kleuren heeft deze plant een rustgevend effect op elke ruimte. En dan hebben we het nog niet eens over de uiterst luchtzuiverende en helende effecten van de plant.

Pannekoekenplant (Pilea Peperomioides) – Beter bekend als de pannenkoekenplant. Deze geliefde kamerplant past met haar ronde, kleine bladeren goed bij het zachte karakter van de Lush Living trend

Een andere manier om deze trend door te voeren is het gebruik van de juiste accessoires:

Potten en vazen met zachte vormen in bruine en lichtgekleurde tinten.

Sierkussens en plaids in bruin- en kopertinten.

Rieten windlichten en bijzondere kaarsenhouders.

#2 TROPICAL LIFE | IN DE KLEURRIJKE STIJL VAN TROPISCHE OORDEN

Veel mensen vinden de zomer een fijn seizoen, maar wat als je dat zonnige gevoel het hele jaar door kunt vasthouden in huis? Klinkt dat als muziek in je oren? Laat je dan inspireren door de Tropical Life trend. Deze trend staat voor gezelligheid en creativiteit en is een ware mood booster. Tegelijkertijd brengt het de relaxte sfeer van een tropisch eiland met zich mee.

Deze vakantie-vibe creëer je met behulp van vrolijke interieuritems, bonte dessins en veel planten. Kleurgebruik is erg belangrijk binnen de Tropical Life trend. Als basiskleur neem je groen en deze vul je aan met opvallende kleuren zoals koraal-roze, geel, paars en lichtblauw. Verf bijvoorbeeld een muur in een van deze opvallende kleuren of ga all out met accessoires en planten. Naast kleurrijke items doen ook producten gemaakt van natuurlijke materialen zoals raffia, bamboe en rotan het goed bij deze trend.

Voor een ’tropical life’ hoef je heus niet ver te reizen. Met deze tropische en bonte kamerplanten breng je deze trend namelijk rechtstreeks naar je woonkamer:

Bromelia Guzmania – Deze kleurrijke paradijsvogel plant komt in drie verschillende kleuren. De perfecte sfeermaker in jouw Tropical Life interieur. Kies voor één knalkleur of combineer drie kleuren met elkaar voor een speels geheel.

Maancactus (Gymnocalycium mihanovichii) – Een vrolijk, gekleurde groene gast en tevens de feestmaker onder de cactussen. Deze retro cactus doet het perfect in een kleurrijk potje.

Cycas Revoluta – Deze kamerplant is officieel een varen, maar omdat hij zó op een palm lijkt wordt hij toch gerekend tot een Palm soort. Do we need to say more? Door zijn looks past hij perfect in een Tropical Life interieur.

Ananasplant (Bromelia ananas) – Met zijn tropische uiterlijk brengt deze plant meteen een gezellige sfeer in huis.

Phaleanopsis Kolibrie – De orchidee met haar prachtige kleuren – of je nu kiest voor flamingo roze of kanariegeel – fleurt ieder interieur op. Let wel: orchideeën zijn de diva’s onder de kamerplanten en hebben veel aandacht nodig!

Maak de Tropical look compleet met de juiste accessoires:

Vrolijke potten en vazen in knalkleuren.

Vul je vaas met vrolijke pluimen.

Kleed je bank aan met kussens in kekke kleurtjes.

Een bank, kast of dressoir in een gewaagde kleur.

#3 NATURE LOVE | BINNEN EN BUITEN EEN MET DE NATUUR

De mens heeft een natuurlijke aantrekkingskracht tot de natuur. Dat wordt ook wel Biofilie genoemd, en verklaart waarom we zo blij worden van een wandeling in het bos. De Nature Love trend reflecteert dit gevoel. Het zorgt voor een vertrouwde en harmonieuze sfeer met, hoe kan het ook anders, een belangrijke rol voor groen.

De rustgevende kracht van de natuur haal je in huis door het gebruik van milieuvriendelijke materialen, houten en gevlochten accessoires, en een gebalanceerd kleurgebruik. Denk aan basiskleuren als licht- en donkergrijs, olijfgroen, roestbruin en beige, gecombineerd met accentkleuren als steenrood en zachtroze om warmte in huis te brengen. De producten die passen bij deze trend stralen net als de natuur rust en harmonie uit. Denk aan accessoires die rechtstreeks uit het bos lijken te komen, zoals grote gedroogde takken als ornament of houten borden. Een natuurlijke uitstraling van het gebruikte materiaal en de kleurencombinaties is hierin een must.

Een trend die in het teken staat van de natuur is niet compleet zonder planten. Welke planten zoal bij Nature Love passen?

Chinese vijg (Ficus microcarpa Ginseng) – Deze unieke tropische kamerplant met haar stevige wortels en ovalen glimblaadjes maakt jouw interieur af.

Gatenplant (Monstera Monkey Leaf) – Met extra grote gaten in de bladeren is dit een zeldzame en eye-catching variant van de populaire Monstera kamerplant.

Lithops – Een vetplant met een uitzonderlijk uiterlijk. Het geeft je interieur nét even die speciale touch

Philodendron (Philodendron melanochrysum) – Deze donkergroene kamerplant met prachtig, velvetachtig blad is een genot om naar te kijken.

De allerleukste musthaves voor Nature Lovers:

Trek de aandacht met een natuurlijk kunstobject.

Creëer natuurlijk licht in huis met een gele of olijfgroene theelichthouder van glas.

Je kamerplanten verdienen evenzo mooie jasjes.

Kleed je bank aan met kussens in natuurlijke kleuren.