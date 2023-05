Ontdek de mooiste plekken in Saoedi-Arabië

Laatst geüpdatet op mei 30, 2023 by Redactie

Bruisende metropolen, kleurrijke souks, historische plaatsen en dromerige woestijnoases, er valt veel te ontdekken in Saoedi-Arabië. Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), de nationale luchtvaartmaatschappij van Saoedi-Arabië, biedt Europese gasten een uitstekend netwerk dat Europa en het Koninkrijk verbindt. Met rechtstreekse vluchten vanuit 17 Europese steden kunnen gasten gemakkelijk de bezienswaardigheden en hoogtepunten van Saoedi-Arabië bereiken.

Jeddah

De havenstad Jeddah ligt aan de Rode Zee en wordt in de Arabische wereld al eeuwenlang beschouwd als de toegangspoort tot Mekka – een van de belangrijkste religieuze steden voor de moslimgemeenschap. De stad is een van de meest populaire en levendige van het land, vooral vanwege de vele toeristische attracties. Hier ontmoeten historische UNESCO-werelderfgoedlocaties, kleurrijke souks en hedendaagse kunst moderne architectuur, een fascinerende onderwaterwereld en indrukwekkende winkel- en eetgelegenheden. Vooral de oude binnenstad van Al-Balad, met zijn kronkelende straatjes en prachtige huizen, is een bezoek waard.

Riyad

Riyad is de hoofdstad van Saoedi-Arabië en ligt centraal in het binnenland. Deze metropool vertegenwoordigt een futuristisch Saoedi-Arabië en maakt indruk met zijn mix van Arabisch erfgoed en glamoureuze moderniteit. In het hart van de Saoedische hoofdstad vindt u het oude Riyad met het 150 jaar oude Al Masmak fort, de levendige Souk Al Zal, vele musea en paleizen. Een van de belangrijkste bezienswaardigheden is de 302 meter hoge Al Mamlaka wolkenkrabber. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over de stad. Riyad is ook een ideaal startpunt voor excursies naar het omringende platteland. Zo is een bezoek aan het historische Diriyah – de thuisbasis en het grootste culturele erfgoed van het Koninkrijk – een absolute must in Saoedi-Arabië.

Al-Ula

Het historische land Al-Ula ligt op ongeveer 1.100 kilometer van de hoofdstad Riyad en is een van de geheime tips in Saoedi-Arabië. Gelegen in het noordwesten van het Koninkrijk, is deze regio een uniek natuurwonder, bestaande uit weelderige oases, rotsformaties, mysterieuze kloven en cultureel erfgoed dat duizenden jaren oud is. De meest bekende site is Hegra, de eerste UNESCO-werelderfgoedsite van Saoedi-Arabië. Hier kunnen bezoekers genieten van prachtige uitzichten op bizarre rotsformaties in een woestijnachtige omgeving. Vooral ’s nachts maakt Hegra indruk met zijn heldere sterrenhemel.

Oostelijke Provincie

De provincie in het oosten van Saoedi-Arabië is economisch en toeristisch gezien een van de belangrijkste regio’s van het land. De regio maakt indruk met zijn kilometerslange zandstranden aan de Arabische Golf en zijn uitgestrekte woestijnoases met miljoenen palmbomen. De havenstad Dammam is de zesde grootste stad van het land en een populaire toeristische bestemming. Door de invloed van buurlanden biedt de stad een breed scala aan culturele programma’s. Populaire bezienswaardigheden in de regio zijn onder meer de bronnen van Al Ahsa, een historische locatie omringd door meer dan drie miljoen dadelpalmen. Voor de avonturiers biedt het uitgestrekte woestijnlandschap geweldige buitenavonturen.

SAUDIA verbindt grote steden in Midden-Europa met Riyadh en Jeddah met meerdere rechtstreekse vluchten per week. SAUDIA vliegt vanuit Duitsland, Zwitserland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Turkije en Griekenland naar Jeddah en Riyadh. Daarnaast biedt Saudi Arabian Airlines chartervluchten aan van Parijs naar Al Ula. Zo zorgt de nationale luchtvaartmaatschappij van Saoedi-Arabië voor een goede bereikbaarheid tussen Europa en Saoedi-Arabië.