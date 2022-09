Ontdek de onbekende eilanden van Kroatië

Kroatië is geliefd bij vakantiegangers. Mede dankzij de warme gastvrijheid, verrukkelijke keuken en unieke natuur is Kroatië niet meer weg te denken uit het lijstje met populaire vakantielanden. In Kroatië zijn er maar liefst meer dan 1200 eilanden om uit te kiezen. Prachtige baaien met kristalhelder water, heerlijke zandstranden en plekken waar je helemaal alleen bent; je vindt het allemaal op de Kroatische eilanden. Naast de populaire grote eilanden als Krk, Rab en Hvar, zijn er in Kroatië vele kleinere eilanden die nog onbekend zijn, maar minstens even indrukwekkend. Of het nu voor een dagtocht is of voor een langer verblijf, een reis naar deze eilanden is er één om nooit te vergeten!

Lees ook: Top 5: Stranden in Kroatië

Het geheime paradijs van Molat

Het eiland Molat ligt zo’n 30 kilometer ten noordwesten van Zadar, in Noord-Dalmatië. Dit pittoreske eiland heeft slechts 220 inwoners. Er zijn drie kleine dorpjes te vinden: Molat, Brgulje en Zapuntel, die door slechts één weg met elkaar verbonden zijn. De inwoners leven voornamelijk van de visvangst, de wijnbouw en de schapenteelt. Je vindt er verlaten stranden, ver weg van de drukte, en prachtige sparren- en dennenbossen, die zo kenmerkend zijn voor Molat. De beste manier om dit eiland te verkennen is per boot. Vergeet niet je snorkeluitrusting mee te nemen, want de onderwaterwereld is schitterend!

Lekkernijen op Murter

Generaties lang hebben de inwoners van Murter geleefd van de zeevaart, de landbouw en vooral de visserij. Het is dan ook niet verwonderlijk dat talloze restaurants zich er hebben gevestigd om de mensen te verwennen met culinaire lekkernijen. In Murter – dat tussen Zadar en Šibenik ligt – vinden in de zomer tal van festivals, evenementen en feesten plaats. Het eiland zelf is werkelijk prachtig: naast idyllische en bijna ongerepte baaien sieren kleine vissersdorpjes het landschap. In de gezellige dorpen vind je historische gebouwen, zoals de kerk van de Madonna van Caravaggio. Het eiland is perfect voor zonaanbidders die graag onder de mensen zijn op vakantie, van een feestje of twee houden en graag cultuur opsnuiven.

Ongerept Silba

Silba, dat deel uitmaakt van eilandenarchipel van Zadar, is één van de meest ongerepte eilanden van Kroatië. In het gelijknamige dorp vind je wel restaurants, cafés en kleine winkeltjes, maar in kleine aantallen. Het eiland is een autovrij en in de zomer zelfs fietsvrij. Je verkent het eiland dus te voet of per boot. De vele wandelpaden leiden naar adembenemende zand-, kiezel- of rotsstranden en langs schitterend bloeiende oleanders. Dus ben je op zoek naar rust en een vakantie in harmonie met de natuur? Dan moet Silba bovenaan je bucket list staan!

Lees ook: 12 mooie Kroatische eilanden

Het altijd groene Mljet

Een natuurparadijs dat voor bijna 90 procent bedekt is met bossen – dat is het eiland Mljet in het zuidelijkste deel van het land, in de buurt van Dubrovnik. Het zal je niet verbazen dat Mljet één van de meest beboste eilanden in de Middellandse Zee is. Het eiland is vooral populair onder dagjesmensen die het nationale park bezoeken, dat het noordwestelijke deel van het eiland uitmaakt. Maar een langer verblijf op Mljet is óók een aanrader. In de gezellige dorpjes in het binnenland van het eiland en in de kleine stadjes aan de kust voel je je gelijk thuis. De weelderige bossen, het helderblauwe water en de indrukwekkende kliffen zijn bijna verlaten als alle dagjesmensen zijn vertrokken. Er zijn twee meren op Mljet. In één ervan is er zelfs een klein eiland, waar een oud benedictijnenklooster te vinden is. Bezoekers zijn welkom!