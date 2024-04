Ontdek de terrastrends van het seizoen met Royal Bliss

Met een vernieuwd assortiment aan klassieke frisdranken met een fruitige en botanische twist viert Royal Bliss het aankomende terrasseizoen. Elk seizoen zijn er nieuwe ontwikkelingen met nieuwe drankjes, verrassende smaakcombinaties en trends die precies de behoefte van de consument vertellen. Royal Bliss heeft samen met trendwatcher Gijsbregt Brouwer vier trends voor het komende terrasseizoen samengesteld. De zes vernieuwde en veelzijdige smaken van Royal Bliss zijn met uitgebreide kennis en ervaring van bartenders samengesteld en sluiten perfect aan bij deze trends. Puur of in de mix, perfect om van te genieten tijdens jouw afterwork moment.

1. Je persoonlijkheid in een glas

Toe aan een opkikker of een drankje ter ontspanning? Behoefte aan een gezamenlijk drankje met vrienden of juist een me-time momentje na een werkdag? De behoefte op het terras verschilt per moment. Dé terrastrend van dit jaar draait om zelfregie, bewust consumeren en personalisatie. De terrasgast wil een drankje dat naadloos aansluit op de individuele behoefte en persoonlijke voorkeur. Of dat nu een drankje is met, weinig of zonder alcohol, laag in calorieën of met een zoete of bittere smaak: consumenten willen hun terraservaring afstemmen op hun eigen smaak en levensstijl.

2. Textuur wint terrein

Naast de smaak en geur van een drankje, is textuur ook een opkomende trend die steeds meer aan populariteit wint in de drankenwereld. Soms is de textuur zelfs letterlijk te zien, zoals een aangebrachte ‘rub’ op de rand van het glas zoals bij een klassieke margarita cocktail. Maar het kan ook op subtiele wijze, door drankjes te mixen met sparkling frisdrank of een romige likeur. De trend laat zien dat consumenten genieten van een gelaagde en veelzijdige ervaring bij hun drankjes.

3. Het oog wil ook wat

Enkele trends vervagen terwijl andere een nieuwe vorm aannemen, zoals het delen van ervaringen. Vooral in de afgelopen tien jaar is het delen van ons culinaire avontuur prominent aanwezig op sociale media. Eten en drinken behoren steevast tot de top 3 van meest gedeelde inhoud. Van tekst naar gestileerd beeld op Instagram tot bewegend beeld op TikTok, de evolutie is duidelijk. Cocktails en mixdrankjes zijn de ideale figurant in je social story, met de levendige kleuren, perfecte garnituren en unieke glazen. Helemaal als de bartender je drankje nog voor je neus de finishing touch geeft.

4. Sharing is caring

Shared dining groeit uit tot een blijvende favoriet in de restaurantwereld en deze trend zet zich voort op het terras. Delen betekent meer opties, meer smaken proeven én betere keuzes maken. Op het terras resulteert dit in een overvloed aan nieuwe bestelvarianten die perfect zijn om te delen met vrienden, waardoor de terraservaring nog gezelliger wordt. En daar hoort natuurlijk ook een verfrissend drankje bij.

Royal Bliss: genieten van veelzijdige smaken

Van sprankelende citrustonen met yuzu tot subtiele hints van lavendel en bosvruchten, biedt het vernieuwde assortiment van Royal Bliss een 6-tal aan klassieke frisdranken met een verfijnde botanische twist die de terraservaring compleet maken. Denk bijvoorbeeld aan de Signature Tonic Water met yuzu en kardemom, of de Pink Aromatic Berry met bosvruchten en een vleugje lavendel. Het veelzijdige assortiment richt zich op zelfregie, bewust consumeren en personalisatie en daarmee is Royal Bliss het perfecte drankje op het terras. Of je nu op zoek bent naar een verfrissende boost na een lange werkdag of wilt ontspannen met collega’s tijdens een gezellige borrel, Royal Bliss heeft voor elke ervaring een perfect serve.