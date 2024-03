Ontdek de Tradities van Pasen in Midden-Amerika en de Dominicaanse Republiek

Laatst geüpdatet op maart 26, 2024 by Redactie

De Heilige Week, traditioneel in de landen van Midden-Amerika en in de Dominicaanse Republiek, vertegenwoordigt een van de belangrijkste periodes van het jaar. In deze regio, waar verschillende religies naar elkaar zijn toegegroeid, worden katholieke vieringen verrijkt met eigentijdse gebruiken en oude tradities. Het is een uitzonderlijk feestelijke en kleurrijke religieuze week.

De tapijten van bloemblaadjes, zaagsel en gekleurd poeder, die in bijna elk Midden-Amerikaans land worden gemaakt, zijn hier een goed voorbeeld van. Deze kortstondige kunstwerken bedekken de straten met levensechte religieuze ontwerpen en motieven. Ook worden er, uniek tijdens deze periode, talloze traditionele gerechten bereid.

Straten gehuld in bloemen en vol geuren

De processies tijdens de Heilige Week zijn een lust voor alle zintuigen. De aroma’s van wierook, het palmzaad corozo, de aromatische hars copal en mirre vallen op. Er worden hier unieke tapijten in bijzondere ontwerpen gemaakt met zand, zaagsel, minerale poeders en corozo. Deze bloementapijten hebben hun optimum in de koloniale stad Antigua Guatemala, bijvoorbeeld tijdens de processie van Nuestra Señora de la Merced en die van Jesus Nazareno in de nabijgelegen stad Santa Catalina de Bobadilla. Vorig jaar werd de Heilige Week in Guatemala uitgeroepen tot UNESCO Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Band voor dieren- en plantenbescherming, La Antigua Guatemala, Guatemala.

In de Nicaraguaanse stad Granada vindt men ’s werelds enige aquatische kruisweg, over de eilandjes in het Cocibolca-meer. Tientallen boten nemen deel aan deze unieke processie en varen langs veertien steigers op geselecteerde eilandjes, die elk een van de fasen van Jezus’ kruisiging voorstellen.

Wasserkreuzweg in de Isletas de Granada, Nicaragua. Foto VisitCentroamérica

Zo gaat men in de inheemse gemeenschap van Subtiaba, in León, Nicaragua, al vroeg in de ochtend naar de Calles de las Alfombras om te kijken hoe lokale kunstenaars meer dan 40 bloementapijten maken. De tapijten markeren de weg voor de Santo Entierro-processie, een symbolische voorstelling van de route van het lichaam van Jezus naar het graf. Deze artistieke geloofsuitingen vindt men ook in Comayagua in Honduras, in Sonsonate in El Salvador en in het dorp Benque Viejo del Carmen in Belize.

Calle de las Alfombras in de inheemse gemeenschap van Subtiava in León, Nicaragua

In El Salvador wordt al meer dan een eeuw elke paasmaandag het traditionele optreden van Los Talcigüines gevierd, een term die vertaald kan worden als “duivelse mannen”. Gekleed in rode tunieken en capuchons lopen deze personages door de straten van Texistepeque, in Santa Ana, en slaan zij de parochianen met leren touwen, in de overtuiging dat elke zweepslag een zonde wegneemt.



Panama-Stad heeft het feest van Corpus Christi, dat in 2021 door UNESCO werd uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed. Deze viering is een mengeling van katholieke liturgieën en populaire tradities, door middel van theatervoorstellingen, muziek en dans, waarbij deelnemers verscholen gaan achter maskers en kleurrijke kostuums dragen. In La Trinidad, waar een volgens de overlevering helende Granadilloboom staat, komen honderden mensen samen om bloemen te verzamelen, kaarsen aan te steken en te bidden.

In het zadel

Sport staat centraal tijdens de paasfestiviteiten in Belize met een uit 1928 daterende iconische wielerwedstrijd, die elke heilige zaterdag plaatsvindt. Het veeleisende parcours beslaat meer dan 230 kilometer tussen Belize City en San Ignacio. De professionele Castleton Derby paardenrace in Burrell Boom trekt elk jaar duizenden toeschouwers.

Torrejas de Maíz, een traditioneel Panamees vastengerecht.

Eten met Pasen

De katholieke traditie om tijdens Pasen geen vlees te eten heeft geleid tot een rijke en gevarieerde keuken die wordt gedomineerd door vis, zeevruchten en groentegerechten. Zoetigheden spelen een hoofdrol, vooral omdat dit seizoen samenvalt met het rijpen van seizoensvruchten als aalbessen, tamarinde, papaja, kokosnoot, jocotes en mango, hoofdingrediënten bij de bereiding van desserts en jams. Een karakteristiek paasdessert in de regio is de beroemde torrejas. In de Dominicaanse Republiek is habichuelas con dulce een populaire paasschotel.