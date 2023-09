Ontdek de vulkanische landschappen van Midden-Amerika

Laatst geüpdatet op september 15, 2023 by Redactie

Voor liefhebbers van actieve vakanties, zoals wandelen of bergbeklimmen, is het ontdekken van de veelzijdige bestemmingen van Midden-Amerika een must. Hier vindt men meer dan honderd vulkanen die hun kenmerkende stempel drukken op het landschap. Veel van deze vulkanen zijn nog actief en bieden de reiziger een ervaring die bijna aanvoelt alsof men op een andere planeet is. Sterker, indrukwekkende geologie en landschappen doen hier maanachtig aan.

Masaya Vulkaan Nationaal Park, Nicaragua

Bij het uitvouwen van de landkaart wordt het duidelijk dat bezoekers hier maar liefst 1.500 kilometers langs de Centraal-Amerikaanse vulkanische gordel aan Midden-Amerikaanse bestemmingen te ontdekken hebben. Deze keten van vulkanen loopt langs de Pacifische kust van Guatemala in het noorden, via El Salvador, Honduras en Nicaragua, tot aan het grensgebied van Costa Rica en Panama in het zuiden. Deze gordel maakt deel uit van de Pacifische Ring van Vuur en omvat honderden vulkanische formaties van lava en as. Deze geologische schat biedt een scala aan bijzondere vulkanische fenomenen zoals kegels, fumarolen, caldera’s en kratermeren die van nature wilde landschappen vormen.

Pulhapanzak, Honduras

Unieke bestemming voor liefhebbers van ‘Volcano Boarding

Vulkaantoerisme in Midden-Amerika biedt de kans om de natuur intens te beleven, of men nu wil wandelen, hiken, fietsen, kamperen of simpelweg van het landschap genieten. Voor de echte avonturiers zijn er ook extreme activiteiten zoals ‘vulkaanboarden’; surfen op de hellingen van de vulkaan. Dit kan men op slechts enkele plaatsen ter wereld ervaren, waaronder Nicaragua en Guatemala.

Uitzicht vanaf de top van de vulkaan Acatenango, Guatemala

Het is aan te raden om zo’n tocht op grote hoogte te beginnen in Guatemala, waar de hoogste vulkanen van Midden-Amerika liggen. Tajamulco is met zijn 4225 meter de hoogste en kan worden beklommen vanaf het basiskamp, waarbij men wandelt over wat ook wel het ‘dak van Midden-Amerika’ wordt genoemd. Andere prominente vulkanen zijn Fuego, Acatenango, Agua, Atitlán en Santa María. Volcán Pacaya is bijzonder populair omdat het inspanningsniveau laag blijft, ideaal voor wandelingen langs de flanken en naast de lavastromen, met adembenemende uitzichten vanaf de top. Dit is bovendien een extra reden om een bezoek te brengen aan de nabijgelegen koloniale stad La Antigua, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

Nicaragua is met zijn 58 vulkanen een combinatie van een maanlandschap en woeste jungle. De Cerro Negro vulkaan is de jongste, daterend uit 1850, en hoewel hij met zijn 450 meter hoogte meer op een heuvel lijkt, is hij opmerkelijk vanwege zijn landschappen en zwaveldampen. Voor avonturiers is er de mogelijkheid voor een spannende rodelrit langs de hellingen van de vulkaan. Wie geïnteresseerd is in de flora en fauna mag het eiland Ometepe niet overslaan. Ook zijn het weelderige Indio Maíz Biologisch Reservaat aan de San Juan-rivier en de paradijselijke Corn Islands in de Nicaraguaanse Caraïben een bezoek waard.

Sandboarden op de hellingen van Cerro Negro, Nicaragua

Nationaal park Vulkanen

Het Volcanoes National Park is een beschermd natuurgebied in El Salvador dat drie van de veertien geologisch jongste vulkanen van de Apaneca-Ilamatepec bergketen bevat: Santa Ana, Izalco en Cerro Verde. Deze vulkanen variëren volgens geologen in leeftijd van 2 miljoen tot 250 jaar oud, wat bijdraagt aan een gevarieerd en fascinerend landschap. Bekend als het Los Volcanes Complex, zijn deze vulkanen toegankelijk voor wandelaars en bieden ze een landschap dat simpelweg spectaculair is. De Izalco vulkaan, ook wel de ‘Vuurtoren van de Stille Oceaan’ genoemd, is met name opmerkelijk omdat het in het verleden als gids en toevluchtsoord diende voor zeelieden en handelaren. De Santa Ana vulkaan heeft daarentegen een van de grootste kraters ter wereld, hetgeen de kers op de taart van een bezoek aan dit park is.

Vulkaan Izalco, El Salvador

In Panama is de 3.474 meter hoge vulkaan Baru de hoogste piek van het land. Vanaf deze indrukwekkende hoogte is het mogelijk om zowel de Caribische Zee als de Stille Oceaan te zien. Veel bezoekers kiezen ervoor om de beklimming ’s nachts te beginnen, zodat ze bij zonsopgang van het adembenemende uitzicht kunnen genieten. Het Baru Volcano National Park is meer dan alleen een trekpleister voor wandelaars; het is ook een hotspot voor vogelaars. Het park biedt namelijk de unieke mogelijkheid om een van de meest ongrijpbare vogels van Midden-Amerika te spotten, de quetzal.

(Afbeelding van de ATP-website) Op de top van het Baru Volcano National Park, Panama.

In Honduras is San Pedro de Zacapa, gelegen in Santa Barbara, een uitstekende bestemming om te genieten van rijke biodiversiteit en prachtige landschappen. Deze locatie staat bekend om zijn verscheidenheid aan natuurlijke attracties, waaronder rivieren, thermale baden en de slapende vulkaan Cerro Cargamón. Een van de hoogtepunten is de waterval ‘El Cacao’. Avontuurlijke reizigers trekken in Honduras van de Bay Islands in de Caribische Zee naar de weelderige regen- en nevelwouden van verschillende nationale parken, met keuze uit routes in het hele land. Een aantal van deze paden zijn zelfs gemakkelijk bereikbaar vanuit stedelijke gebieden, wat een perfecte afleiding is van het stadsleven. Een bijzondere bestemming voor natuurliefhebbers is het Nationaal Park Pico Bonito, dat bekend staat om zijn unieke flora en fauna.

Honduras

Costa Rica telt maar liefst 190 vulkaanformaties, waarvan er vijf nog actief zijn en daarom een must-see bestemming is voor liefhebbers van vulkanisme en unieke natuurlandschappen. Een van deze actieve vulkanen is Rincón de la Vieja, waar bezoekers niet alleen kunnen genieten van de dramatische vulkanische landschappen, maar ook van een ontspannend bad in de warmwaterbronnen. Deze natuurlijke baden bereiken aangename temperaturen van 40 graden Celsius, temidden van de rijke biodiversiteit van het gebied.

Rio on Pools, Belice

Avontuur en natuurlijke diversiteit in Midden-Amerika

Belize is een eldorado voor bergtoerisme. Het land beschikt over een groot aantal reservaten en nationale parken. Veel toeristen en liefhebbers van bergen en natuur kiezen dan ook voor ecotoeristische tochten. In het binnenland zijn er avontuurlijke sporten zoals speleologie en grottochten, excursies en trektochten in de jungle, maar ook multi-avonturentours zoals ziplinen en kanoën op de rivieren. Ook op een meer ontspannen manier kan men genieten van de jungle en de natuur van Belize. De beroemde Victoria Peak, waarvan de top voor menig bergbeklimmer de ‘heilige graal’ is, straalt een bijzondere aantrekkingskracht uit. Ervaren avonturiers wachten ongeduldig tot het droge seizoen aanbreekt om de tocht te kunnen maken en het uitgestrekte regenwoud vanaf de top van deze overhangende rots te bewonderen.