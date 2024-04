Ontdek Hannover op een duurzame manier

Laatst geüpdatet op april 9, 2024 by Redactie

Hannover, dat is een mix van culturele diversiteit, chique restaurants en bars, theaters, musea, straatfestivals, trendy wijken en meer dan 400 grote concerten per jaar in combinatie met veel groen en een duurzaam karakter. De vakantieganger pikt al gauw wat mee van de levensstijl van de inwoners. Joggen in Eilenriede, het grootste stadsbos van Europa, zeilen op de Maschsee in het centrum van de stad, peddelen op de Ihme en de Leine, surfen in de oude binnenstad van Hannover, wandelen op de nabijgelegen Deister-heuvelrug of zwemmen in het Steinhuder Meer: in Hannover en de regio gaan actieve natuurbeleving en genieten van de voordelen van een grote stad hand in hand. Er is een aantrekkelijk fietspadennetwerk van meer dan 1000 kilometer door de natuur en langs toeristische trekpleisters.

Lees ook: 10 tips voor een trip naar Nedersaksen

Duurzaam de stad verkennen

Er zijn veel klimaatvriendelijke opties om de hoofdstad van de deelstaat Nedersaksen te ontdekken. Met begeleide stadswandelingen en fiets- en kanotochten kan de bezoeker op een actieve manier kennismaken met de stad en de omgeving. Er zijn ook thematische avondwandelingen, bijvoorbeeld misdaad- en culinaire wandelingen. De stad verkennen in je eigen tempo kann ook: volg gewoon ‘der Rote Faden‘ of ‘Rode Draad‘ door het stadscentrum, langs bezienswaardigheden en kunst in de openbare ruimte. En met de leuke en leerzame geocachingtochten ‘Nachhaltige Ge(o)heimnisse‘ krijg je informatie over de duurzaamheidsdoelen van de stad en tips voor een duurzame levensstijl.

Markt in stadsdeel Linden (c) HMTG / Christian Wyrwa

Bruisende wijken: Linden-Kiez, Nordstadt, List

Wat Hannover in het bijzonder sympathiek maakt, zijn de talloze kleine clubs, cafés en kiosken, bijvoorbeeld in de trendy wijk Linden; de biologische winkels, veganistische cafés, parken, spontane feestjes en coworkingruimtes in de studentenwijk Nordstadt of de wijnbars, restaurants en boetieks rond het voetgangersgebied Lister Meile in List, waar jonge gezinnen, creatievelingen en intellectuelen samenkomen.



Elke buurt heeft zijn eigen gezicht, zijn eigen weekmarkt, zijn eigen kenmerkende plekken, zoals de 125 meter lange Doornroosjebrug tussen Linden en Nordstadt en de Ballhofplatz in de oude stad, met zijn balfontein en een groot gastronomisch aanbod.

De natuur beleven

Om Hannover en de regio actief te ontdekken, is een fietstocht of wandeling ideaal, zoals in het stadsbos Eilenriede of op de Deister-heuvelrug. Het Steinhuder Meer is een populaire bestemming voor wie behoefte heeft aan ontspanning, verfrissing en het vakantiegevoel. En ook de Maschsee in het hart van de stad is een prima plek om te wandelen, joggen of een boottocht over het water te maken. De barokke Tuinen ‘Herrenhäuser Gärten‘ zijn een andere toeristische trekpleister: van de ‘Großer Garten‘ met zijn indrukwekkende tuinkunst en de ‘Berggarten‘ met meer dan 2000 verschillende plantensoorten tot het Museum Schloss Herrenhausen: de koninklijke tuinen zijn een lust voor het oog. In de zomer worden er diverse evenementen georganiseerd.

Klimaatvriendelijk reizen en overnachten

Er zijn ook veel milieuvriendelijke opties voor reizen van en naar Hannover en voor accommodaties. De stad is vanuit veel plaatsen in Nederland gemakkelijk en comfortabel per trein te bereiken. Wat betreft accommodatie kunt u kiezen uit drempelvrije en duurzame hotels of overnachten op een camping in de natuur. Met de HannoverCard tourist kan gratis gebruikgemaakt worden van alle openbaar vervoer in de stad en de regio. De kaart biedt ook toegang tot vele bezienswaardigheden en activiteiten tegen gereduceerde prijzen.



Beeld header: Eilenriede (c) HMTG / Christian Wyrwa

Lees ook: Ontdek relaxed en voordelig het Ruhrgebied

Enkele highlights in 2024

01/03 – 31/10 Elke zaterdag 10:00-18:00 uur: vlooienmarkt, oude stad, Hohe Ufer

30/03 – 21/04 Hannover Lentefestival 2024

21/06 Fête de la musique 2024

31/07-18/08. Maschsee Festival



Meer informatie: www.visit-hannover.com/nl