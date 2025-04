Ontdek het beste van Genua

Laatst geüpdatet op april 25, 2025 by Redactie

Genua is zeker de stedelijke bestemming van wonderen. Een authentieke stad vol verrassingen, allemaal om te ervaren. Genua is de ideale bestemming voor avontuurlijke geesten, liefhebbers van de open lucht, liefhebbers van kunst en cultuur. Van de UNESCO-paleizen tot het grootste middeleeuwse historische centrum van Europa, van de charme van adembenemende uitzichten op zee tot het groen van betoverde parken en tuinen, het verkennen van de stad kan niet eenvoudiger zijn.

Typische keuken

Om heel Ligurië te vieren, moeten we natuurlijk beginnen met basilicum, pesto en focaccia, symbolen van de regio en terecht bekend als de vaandeldrager van de lokale keuken. Heerlijk in al zijn vormen (gewoon, met ui, rozemarijn, kaas, enz.), focaccia is een ambassadeur van de keuken van Genua, zozeer zelfs dat voor het “festa di San giorgio” (St George’s Day) de culturele vereniging ‘Genova World’ een speciale versie heeft gemaakt, bekend als ‘Focaccia di San Giorgio’.

Villa Durazzo Pallavicini

Het romantische park van de villa, gelegen in het westen van Genua, is een van de belangrijkste historische tuinen van Europa en de thuisbasis van het Museum van Ligurische Archeologie en de Botanische Tuin, opgericht in 1794. Het werd gebouwd door de markies Ignazio Alessandro Pallavicini die het ontwerp en de volledige bouw toevertrouwde aan Michele Canzio, de decorontwerper van het operahuis Teatro Carlo Felice.

Het park en de muur en forten

Genua is een stad van zee en bergen, het kost heel weinig om ver van het lawaai en het hectische leven van de stad te zijn, waar je kunt genieten van het plezier van jezelf volledig onder te dompelen in de natuur: een landschap van bomen, alpiene geuren en een adembenemend panorama. Dit is het Parco delle Mura, een gebied dat zijn naam dankt aan de “Nieuwe” Muren, gebouwd in de zeventiende eeuw om de stad en haar havenbekken te verdedigen. Met zijn 12 km is het de langste stadsmuur van Europa.

Het panorama van Castelletto

Vanaf hier kun je de daken van leisteen bewonderen, een traditioneel lokaal materiaal, evenals middeleeuwse torens en barokke koepels; in de verte komt de zee tot leven met zowel moderne schepen als oude herinneringen. De hoge gronden vormen een achtergrond bezaaid met parken, villa’s en heiligdommen en bekroond met de forten van de stad. Tot 1849 stond het fort van Castelletto op de plaats van dit prachtige uitzicht, voordat het op verzoek van het publiek met de grond gelijk werd gemaakt, omdat het werd beschouwd als een bedreiging voor de stad beneden in geval van vijandelijke bezetting.

Verticale Genua

Genua heeft een ruw territorium en het had altijd te maken met een probleem met het openbaar vervoer. Veel passagiers moeten naar de top van steile heuvels rond de stad worden vervoerd. Er zijn veel kabelbanen, zoals liften en kabelspoorwegen, die door gebouwen en straten bewegen. Deze structuren zijn fundamenteel, maar ze worden ook bewonderd om hun architectonische rijkdom. De Zecca – Righi kabelspoorweg, samen met de Granarolo, zijn de meest interessante structuren die passagiers wegbrengen van het stadscentrum om de heuvels te bereiken.

Hertogelijk Paleis

Palazzo Ducale is een van de historische symbolen van de stad Genua: sinds 1339 werd het de residentie van de Doge en vandaag is het het belangrijkste culturele centrum van de stad. Palazzo Ducale biedt het hele jaar door tentoonstellingen, conferenties, bijeenkomsten, festivals, shows en educatieve activiteiten. Het paleis werd gebouwd in 1298, tijdens een gelukkige periode voor de Republiek Genua, na de overwinning in de Slag bij Meloria tegen de Pisa en de overwinning in de Slag bij Curzola tegen Venezia.