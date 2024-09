Ontdek het lekkerste ijs van Trentino per fiets!

Laatst geüpdatet op september 5, 2024 by Redactie

Denk je aan Italië, dan denk je aan pizza, pasta én vers gemaakt Italiaans ijs! In Trentino barst het van de goede ijssalons en wat is nou leuker om die per fiets te verkennen? Maak een fietstocht langs de ‘Via dell Acqua’. Deze route werd in 2021 uitgeroepen tot de beste groene fietsroute van Italië. Het 140 km lange fietspad strekt zich langs enkele van de mooiste rivieren, meren en steden van Trentino zoals Trento, de Sarca, het Gardameer en het meer van Toblino. Onderweg proef je het lekkerste ijs van Trentino: van chocolade hoorntjes, vers yoghurtijs, glutenvrij-ijs tot aan fruitige ijsbekers!

Het kan tijdens de zomermaanden in Trentino lekker warm worden en daarom is het belangrijk om tijdens het fietsen voldoende pauzes te nemen. Een van de beste manieren om af te koelen is dan ook met een typisch Italiaans zomersnack: ijs! Ben je nog op zoek naar een mooie en ‘lekkere’ route? Kies dan eens voor de ‘Via dell Acqua’. Deze weg is in 2021 bekroond als de beste groene route van Italië en verbindt de mooiste fiets- en wandelpaden die de afgelopen 30 jaar zijn aangelegd. Het pad begint bij de grens met de provincie Bolzano in San Michele all’Adige en loopt door 21 gemeenten en eindigt in de hoofdstad Trento.

Start bij de ‘tempel van heerlijkheid’

Vlakbij de ingang van de Cembra-vallei ligt Gelateria Serafini, deze ijssalon wordt ook wel ‘de tempel van heerlijkheid’ genoemd en staat in de top 5 van Italiaanse ijssalons volgens een Italiaans magazine.



Iets verderop ligt Trento en ook hier staan veel uitstekende ijssalons op de kaart. Fior Di Gusto op Via Grazioli ligt midden in het stadscentrum en is een perfecte plek voor een ijsje. Een andere aanrader is de wijk Le Albere waar je echt even moet stoppen bij het wetenschapsmuseum MUSE. In het naastgelegen MUSE Café verkopen ze allerlei smaken ijs, vrij van bewerkte ingrediënten. Het ijs is voor iedereen geschikt, ook voor mensen met lactose-, gluten-, ei-intoleranties, diabetes of allergieën zijn er lekkere ijsco’s. Gelateria Igloo op Via Scopoli is favoriet bij chocoladeliefhebbers en dat heeft alles te maken met het ‘geheime’ chocolade hoorntje met verborgen chocolade surprises.

Maak een tussenstop bij de oudste ijssalon van Trentino

Van Trento naar Rovereto is het ongeveer 25 kilometer fietsen, onderweg kom je langs de appelboomgaarden van de Adige-vallei en de wijngaarden van Vallagarina. De beste plek voor een ijsje is hier ongetwijfeld Gelateria Zenzero in de wijk Borgo Sacco. Hier worden ambachtelijke ijsjes in de smaken basilicum en gember geserveerd.



Maak voordat je naar de vallei van het meer van Loppio gaat, nog een stop bij Gelateria Bologna. Dit is een van de oudste en beroemdste ijssalons in Trentino. Geniet hier van heerlijke fruitige ijsbekers en millefeuille met slagroom!



Reis daarna door naar het centrum van Riva del Garda, een van de mooiste steden aan de Trentino-kant van het Gardameer. Trakteer jezelf op een ijsje bij Gelateria Flora en geniet van een ijsje aan het water. Op het menu staan hoogwaardige verfijnde gluten-en lactosevrije ijsdesserts.



Voordat je terugkeert richting Trento, stop je bij het schattige dorpje Dro. Bij Gelateria Maui hebben ze een ruime keuze aan traditioneel ijs, huisgemaakte yoghurt. Zin in een borrel? Hier schenken ze ook heerlijke homemade droge sherry.



Meer informatie vind je hier.