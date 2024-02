Ontrafel het mysterie van ‘SPHINX’ vanaf 22 maart exclusief bij Videoland

Laatst geüpdatet op februari 15, 2024 by Redactie

De gloednieuwe psychologische thrillerserie ‘SPHINX’ is vanaf 22 maart in zijn geheel te streamen bij Videoland. De Original, geregisseerd door Diederik van Rooijen, vertelt het intrigerende verhaal van de veertienjarige Minke Moorman (gespeeld door de debuterende Andrea Vass) die exact drie jaar naar haar vermissing weer opduikt met een geheimzinnige vleugeltatoeage op haar rug. Wat volgt is een meeslepende thriller waarin Minke nog altijd verkeert onder de vleugels van de raadselachtige Sphinx.



Bekijk hier de trailer.



Wanneer Minke weer thuis is en moet re-integreren, zorgt dit voor problemen bij zowel Minke als de andere leden van het gezin. Minke is Minke niet meer. Wat is er met haar gebeurd en wat betekenen de op haar rug getatoeëerde vleugels? Haar vader Lucas (Marcel Hensema) is vastberaden om de waarheid te achterhalen over haar ontvoering, terwijl rechercheurs Asha (Joy Wielkens) en Fenna (Ruth Becquart) een mysterieus spoor van gruwelijke (zelf)moorden en raadsels volgen, dat leidt tot meer vragen dan antwoorden. Moeder Eva (Rifka Lodeizen) probeert ondertussen de band met haar dochter te herstellen, maar vermoedt dat Minke nog steeds in de ban is van haar mystieke ontvoerder, die aan een angstaanjagend wraakplan werkt.



Regisseur en schrijver Diederik van Rooijen: “‘SPHINX’ is een meeslepende en grensverleggende psychologische thriller waarin ik de kijker uitdaag met complexe verhaallijnen, angstaanjagende twists en mysterieuze raadsels. De verweving van mystiek, herkenbare familiedrama, en het willen oplossen van de puzzel maken deze serie een spannende, emotionele rollercoaster.”



Andere rollen in deze Videoland Original worden vertolkt door onder anderen Sallie Harmsen, Benja Bruijning, Delilah Warcup – Van Eyk, Sil van der Zwan, Eva van Heijningen, Juda Goslinga en Rami Kooti Arab.

Videoland Original dramaseries

‘SPHINX’ zal naast meer dan 35 andere Videoland Original dramaproducties te streamen zijn, waaronder ‘PATTY’, ‘Sleepers’, ‘Mocro Maffia’, ‘Een Moord Kost Meer Levens’, ‘Moedermaffia’, ‘Judas II: Dagboek van een Getuige’, ‘Eén Grote Familie’ en binnenkort ‘Máxima’.



De Videoland Original psychologische thrillerserie ‘SPHINX’ is geregisseerd en geschreven door Diederik van Rooijen en geproduceerd door Horizon Film. De zes afleveringen zijn vanaf 22 maart exclusief te bingen bij Videoland.



Fotocredit: Jasper Suyk