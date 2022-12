Ontspannen de feestdagen in met dagelijks drie kerstfilms op FilmBox

Laatst geüpdatet op december 8, 2022 by Redactie

Massaal leven we toe naar de feestdagen en bij velen staat de kerstboom in november al in huis. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de kerstperiode gevoelens van blijdschap uit de kindertijd oproept en daarom gelukkiger maakt. Maar natuurlijk is het echte kerstgevoel niet compleet zonder feelgood-kerstfilms voor thuis op de bank met familie of vrienden. Reden genoeg om de voorpret te beginnen en vanaf donderdag 20 december dagelijks af te stemmen op FilmBox. Tot en met Tweede Kerstdag zie je elke avond vanaf half negen drie hartverwarmende, ontroerende, romantische of komische films geheel in kerstthema. FilmBox zendt alle films reclamevrij uit en is te vinden in het basispakket van tien verschillende tv-providers, waaronder Nederlands grootste tv-aanbieder Ziggo op kanaal 100.

Ultieme kerstfilms: voor ieder wat wils

Een brede selectie van dertien films staat op het programma en dat brengt iedereen gegarandeerd in de kerststemming. Zo is Connor in de familiekomedie Becoming Santa van plan om Holly ten huwelijk te vragen, maar wat hij nog niet weet is dat zijn toekomstige schoonouders de kerstman en zijn vrouw zijn. In A Country Christmas Story spelen de beroemde countryzangeres Dolly Parton en Desiree Ross een muzikale rol en in Last Chance for Christmas gaat John, die verantwoordelijk is voor de rendieren van de kerstman, naar Alaska om een vervanger te zoeken voor een gewond dier.

Komedies met een vleugje drama

Voor iedereen die houdt van verhalen waarin komedie en drama samenkomen staan er vijf films in het vooruitzicht. In Snowed Inn Christmas komen twee schrijvers na een noodlanding in een wonderlijke kerstwereld in Santa Claus (Indiana) terecht. En in de coming-of-age-film Wishin’ and Hopin’ krijgt een jongen op een strenge katholieke school een Kerst om nooit meer te vergeten.

A Gift Wrapped Christmas draait om personal shopper Gwen die een eenzaam zoontje van een alleenstaande vader in kerststemming probeert te krijgen. Verder speelt Mario Lopez (Saved By The Bell) een hoofdrol in A Very Merry Toy Store waarin twee rivaliserende eigenaren van een speelgoedwinkel met tegenzin hun krachten bundelen wanneer een grote speelgoedmagnaat een winkel opent. En tot slot speelt de ster Ashanti een rol in Christmas in the City, waarin de kerstman in een groot warenhuis wordt vervangen door een knap mannelijk ondergoedmodel.

Zwijmelend de Kerst in

Aan het kerstlijstje mogen de verhalen waarin het om de ware liefde draait niet ontbreken. Kerst-romcoms zoals Four Christmasses and a Wedding, My Christmas Prince, Christmas in Mississipi, My Dad’s Christmas en The Flight before Christmas lenen zich perfect voor een romantische avond thuis. Kan de magie van Kerst de hoofdpersonages geluk in de liefde brengen?