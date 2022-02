Ontspannende activiteiten in de sneeuw van Trentino

Voor wie op zoek is naar onvergetelijke ervaringen is in Trentino op de juiste plek. Helemaal in het winterseizoen, want naast de 800 kilometers aan skipistes verdeeld over meerdere gebieden, biedt de Noord-Italiaanse regio ook andere activiteiten in de sneeuw. Met sneeuwschoenen door de stille besneeuwde bossen, slapen in een iglo of een romantische sledehondentocht maken; met deze rustige activiteiten heb je uitgebreid de tijd hebt om het prachtige winterse bergdecor goed in je op te nemen en te waarderen. Ook een perfect uitje om je geliefde mee te verrassen op Valentijnsdag.

Sneeuwschoenwandelen onder de sterrenhemel

Paden en boswegen zijn te voet of op sneeuwschoenen (ciaspole) te betreden. Het dwalen door de grote natuurgebieden is één van de meest relaxte activiteiten in de winter. Zonder haast bewegen, om de meest prachtige winterse schouwspelen van de natuur te kunnen bewonderen. In ieder dal en dorp bieden berggidsen een kalender vol met excursies aan, waaronder avond- of nachtelijke uitstapjes bij maanlicht. Een voorbeeld in het dorp Madonna di Campiglio is SnowMoon: ontmoetingen in de nachten bij volle maan (16 februari, 18 maart, 16 april), waarbij in de sneeuw wordt gewandeld, onder begeleiding van muziek.

Slapen in een iglo

Credits: Mariotti Mauro

De meest exclusieve ijservaring in het Adamello Brenta natuurpark in Madonna di Campiglio is het overnachten in een iglo. Samen met berggidsen ga je ’s avonds sneeuwschoenwandelen tot een kleine open plek midden in het bos, waar je vervolgens de nacht doorbrengt in een echte iglo van ijs, omringd door stilte en natuur. Voordat je naar bed gaat in een warme donzen slaapzak, dineer je in bivak-stijl bij het licht van koplampen. Een echte aanrader voor wie van sneeuw houdt en over aanpassingsvermogen en zin voor avontuur beschikt. Dit is te ervaren van december tot april, afhankelijk van de condities van de sneeuw.

Sleeën met honden

Credits: Alessandro Penso

Rust, vrijheid en een sterke onderlinge band met de honden; dit is precies wat je voelt bij het rijden op een slee die wordt getrokken door een team van Siberische Husky- of Alaskan Malamute- honden. In de sledehondenschool Athabaska in San Lorenzo – Giustino, maar ook in Madonna di Campiglio, kun je de emotie ervaren van het besturen van een door honden getrokken slede. Dankzij een oriëntatietraject leer je de eerste beginselen van het besturen van de hondenslede en kun je vervolgens op de praktijk overgaan. Ook Ciaspoldog – sneeuwschoenwandelen in het gezelschap van Alaska Malamute honden – is een ervaring die de moeite waard is om te proberen. Verbonden aan de viervoeters doormiddel van een tuigje loop je over makkelijke vlak lopende routes en is dus geschikt voor elke leeftijd.

In het zadel door de sneeuw

Credits: Carlotta Buonomini

Genieten van het besneeuwde landschap vanaf prachtige, getrainde paarden is mogelijk in Val di Fassa. De paardentochten worden georganiseerd door Charlotte Horse Riding. Dagelijkse excursies te paard om het schouwspel van de Dolomiti di Brenta bedekt onder een mantel van sneeuw te bewonderen worden ook aangeboden door de manege van Val Rendena. Het is geschikt voor liefhebbers van paardrijden of voor hen die gewoon willen genieten van een ontspannende ervaring in de winterse bossen.

Fietsen in de sneeuw

Credits: Frizzera

Voor de actievelingen is er ook de mogelijkheid om met een zogenoemde Fat bike door de sneeuw te rijden. Dit zijn mountainbikes met zeer brede banden (vandaar de naam “fat”) en ze zijn ontworpen om besneeuwde wegen te trotseren. Naast de traditionele modellen zijn er nu ook elektrische modellen, zodat iedereen kan genieten van de tocht, het panorama en het gekraak van sneeuw onder de wielen. Dolomiti Paganella Bike biedt speciale Fat Bike routes aan en ook een verhuur service; van maandag tot vrijdag, zijn Fat Bike excursies gepland met officiële DPB Academy gidsen. Ook op de Alpe Cimbra zijn verschillende routes die speciaal voor dit type fiets ontwikkeld zijn en die zelfstandig of onder begeleiding van een gids kunnen worden gereden. Voor de avonturiers zijn er ook nachtelijke fietstochten in de sneeuw: je vertrekt bij zonsondergang en geniet vervolgens van de nachtelijke schoonheid van de natuur en het door de omringende dorpen gecreëerde lichtspel.

Covid-19 informatie

In de regio Trentino wordt er van alles aan gedaan om het skiseizoen voor bezoekers zo veilig mogelijk te maken. Voor diverse activiteiten, zoals het betreden van de skilifts, restaurants, wellness centers en sportevenementen is een corona-toegangsbewijs (Green Pass) nodig. Meer informatie over de situatie omtrent Covid-19 en de huidige maatregelen kan deze website geraadpleegd worden.

Credits header foto: Elisa Fedrizzi