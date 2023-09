Ontspanning voor dummies

Ben jij ook iemand die weet dat je moet ontspannen maar het gewoon niet snapt? Er is altijd zoveel te doen, zowel leuke als minder leuke dingen. Misschien heb je jezelf weleens horen zeggen dat het goed zou zijn om meer dan 24 uur per dag te hebben. En weet je wat, de drive die je hebt is waarschijnlijk wat je heeft gebracht waar je bent en iets waar je bang voor zou moeten zijn. Maar als je gemotiveerd wilt blijven en alles met plezier wilt blijven doen, moet je jezelf voeden met ontspanning.

Lees ook: Met deze tips kun je dit weekend echt ontspannen

Onze hersenen zijn niet gemaakt om op alle uren van de dag productief te zijn. Zelfs niet alle wakkere uren van de dag. We hebben herstel nodig om het dagelijks leven aan te kunnen.

Plotseling niet in staat zijn om volledig na te denken, niet in staat zijn om een ​​gewoon tv-programma te kijken of zelfs maar het eenvoudigste gesprek bij te houden, wordt meestal een echte klap in het gezicht. Het is niet leuk om van topprestaties te gaan naar gewoon proberen om te gaan met het dagelijks leven. En die waarschuwingsbellen waarvan je denkt dat ze moeten gaan, je hebt het waarschijnlijk te druk om ze zelfs maar te horen.

De weg terug van uitputting is vaak lang en zwaar. Onderzoek heeft aangetoond dat we daadwerkelijk fysieke schade aan de hersenen krijgen als we te lang te veel stress hebben en de kans groot is dat je na een echte uitputting nooit meer zo goed met stress om zult gaan.

Dus pak je leven nu er tijd is, leer te ontspannen!

Herstel gaat niet in de eerste plaats over op de bank liggen en Youtube kijken of tv-series kijken. Natuurlijk kan het soms ook zijn functie vervullen, maar herstel is zoveel meer. Het gaat erom dat je weer nieuwe energie krijgt. Om de hersenen en geest los te koppelen van hun normale taken.

Ontspanning kan een wandeling zijn of een keiharde training. Het kan een rondje golf zijn of tuinieren. Ontspanning kan ook een pretentieloos etentje zijn met goede vrienden waarbij je zo lacht dat je de volgende dag wakker wordt met spierpijn in de buik. Zoek een activiteit waar de tijd verdwijnt en waar je niet van plan was om na te denken over waar je hersenen normaal aan denken. Een activiteit waar problemen en angst geen plaats hebben. Dan heb je jouw methode voor actieve ontspanning gevonden.

Lees ook: Ontspannen? Een kwestie van de juiste lavendel

Ga niet voor alle ideeën dat succesvolle mensen altijd voor vijf uur ’s ochtends opstaan, het redden met vier uur slaap en de hele tijd wakker werken. We hebben ongeveer acht uur slaap nodig, we hebben voeding nodig in de vorm van gezonde voeding en onze hersenen hebben eigenlijk tijd nodig zonder constante stimulatie. Dat maakt ons creatief en probleemoplossend. In ontspanning vind je de motivatie en energie om het leven te blijven leiden dat je wilt leven.