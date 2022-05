Oogsttijd: Aardbeien staan ​​nu op tafel

Aardbeien worden ook wel de “koninginnen van de tuin” genoemd – en terecht. Samen met appels behoren de aromatische vruchten tot de meest populaire fruitsoorten in Nederland. Dit komt enerzijds door hun aangename zoetheid en anderzijds door hun brede scala aan gebruiksmogelijkheden. De kleine blikvangers scoren ook nog eens met een laag aantal calorieën en een hoog vitamine C-gehalte. Met 65 milligram per 100 gram aardbeien is dit ver boven dat van citroenen en sinaasappels.

Hoe herken ik verse aardbeien?

Verse aardbeien ontwikkelen een aromatische geur. Ze zijn ook van stevige consistentie en hebben een intens rode kleur. Hun bladeren zijn groen. Ze hebben hun volle aroma ontplooid en ruiken aangenaam aromatisch.

Hoe bewaar je aardbeien het beste?

Aardbeien moeten zo snel mogelijk na aankoop worden gegeten. Als je het fruit echter een paar dagen wilt bewaren, kun je het het beste in de koelkast bewaren. Een platte bak beschermt ze tegen kneuzingen. Daar kunnen ze meerdere dagen worden bewaard. Tip: Aardbeien kunnen maximaal een jaar in de vriezer worden bewaard.

Hoe bereid je aardbeien zo voorzichtig mogelijk?

Aardbeien zijn erg kwetsbaar. De lekkernijen moeten daarom worden gewassen in een kom gevuld met water. Een harde waterstraal kan de vrucht beschadigen. Verwijder de blaadjes altijd pas na het wassen. Want zo worden de rode lekkernijen niet waterig.

Wat gaat er bijzonder goed met aardbeien?

Gazpacho op een andere manier? Geen probleem! De soep, die traditioneel koud wordt geserveerd, smaakt vooral heerlijk met aardbeien. De kleine rode vruchten geven het gerecht een heerlijk fruitige toets. Aardbeien scoren ook in combinatie met zabaione als gratin. Als ijskoude sorbet met roséwijn zijn ze een verfrissende manier om af te koelen op warme zomerdagen.

Zijn aardbeienbloesems eetbaar?

De bloemen van de aardbeien zijn ook eetbaar. Ze zijn bijzonder geschikt voor bowls omdat ze een heel speciaal aroma geven. Aardbeienbloesems zijn ook buitengewoon decoratief. Ze komen goed tot hun recht als decoratie voor taarten en desserts. Ook in salades zijn ze een absolute blikvanger.

Niet onder de douche

Was aardbeien nooit onder een krachtige waterstraal. Anders worden ze beschadigd. Het is beter om het fruit voorzichtig schoon te maken in een kom gevuld met water. Zo blijven ze intact en behouden ze ook hun smaak. Bij de verwerking van aardbeien geldt: Pluk de groene kelkblaadjes pas na het wassen. Zo wordt het fruit niet waterig. De steel kan voorzichtig worden verwijderd met een klein mesje.

Hartig zoet

Aardbeien zijn niet alleen een traktatie op zichzelf of met slagroom of als ijs. De rode vruchten prikkelen iets speciaals uit hartige gerechten. Aardbeien met bijvoorbeeld gebakken gamba’s of geitenkaas smaken bijzonder lekker. De zoete lekkernijen geven ook lamsfilets of kaastoast een frisse, fruitige toets. De rode vitaminebommen zijn ook perfecte dorstlessers op warme dagen – als shake of als smoothie met limoensap en munt.