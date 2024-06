Ook 60-plussers vinden een orgasme het lekkerste dat er is

Laatst geüpdatet op juni 19, 2024 by Redactie

60-plussers zijn seksueel actief. Ze jagen nog altijd op een orgasme, koesteren hun seksuele fantasieën en willen seks écht liever niet missen. Dit blijkt uit een online onderzoek van Plus Magazine waaraan ruim 500 lezers hebben deelgenomen.

Een orgasme is waar Pluslezers op hopen. Het is het lekkerste dat er is, vindt 84 procent van de ondervraagden met een seksleven. Voor mannen is het lastiger geworden om een orgasme te bereiken. Bij vrouwen speelt dit minder. Seksuoloog Ingeborg Timmerman: “Vrouwen krijgen makkelijker een orgasme door aanraken en strelen van de geslachtsdelen dan door penis-in-vagina. En ouderen zijn minder op penetreren gericht, bijvoorbeeld om lichamelijke redenen. En juist de andere manieren van vrijen die dan ontstaan, maken het voor vrouwen soms zelfs makkelijker om een orgasme te krijgen.”

De beeldvorming over seksualiteit is heel erg gericht op jongeren op foto’s, in films en op tv. Daarom hebben jongeren vaak het idee dat ouderen geen seksueel leven hebben. Maar niets is minder waar. Ruim 80 procent van de Pluslezers is seksueel actief; alleen of samen met hun partner. Een derde van degenen die seksueel actief zijn, duikt minimaal één keer per week de slaapkamer in voor een vrijpartij. Ze zijn tevreden over het aantal keren dat ze seks hebben (58%) of vinden het te weinig (39%). Een derde van hen heeft wekelijks of vaker zin in seks.

Driekwart van de ondervraagden met een seksleven heeft seksuele fantasieën. Mannen méér dan vrouwen. De populairste fantasie is iets nieuws doen, zoals vrijen in het openbaar. Twee derde van de mannen kijkt weleens naar porno versus 22 procent van de vrouwen. En van alle seksspeeltjes en – hulpmiddelen die er zijn, scoort het glijmiddel het hoogste. Op de tweede plaats staat de vibrator. In de slaapkamer veranderde er door de jaren heen, eigenlijk niet veel. Toch bleef niet álles bij hetzelfde. Ruim een derde van de ondervraagden ervaart (weleens) gezondheidsproblemen die kunnen doorwerken in hun seksualiteit, al laten ze zich daardoor niet uit het veld slaan. Of zoals deze Pluslezer zegt: “Alles kan, maar minder vaak en rustiger.”

Hoe ziet seks eruit al je niet meer piepjong bent? Daar duikt een gevarieerd beeld op van zoenen en knuffelen, strelen, orale seks, vingeren, aftrekken, geslachtsgemeenschap en masturberen. De passie is niet gedoofd, ondanks een levenslang seksleven, vaak met dezelfde partner. Seksuoloog Timmerman is daarover niet verbaasd: “Passievolle seks bestaat door aandacht. Door het vermogen om in het moment te zijn en elkaar écht te voelen. En daar hoef je dus helemaal niets nieuws uit de kast te trekken.” Ouderen kunnen zelfs passievoller zijn dan jongeren, zo vermoedt Timmerman, want er slapen geen kleine kinderen meer in huis, om maar eens iets te noemen. En oh ja, de zintuigen van ouderen worden gevoeliger. Dat is niet altijd fijn, maar in bed is het een meevaller.