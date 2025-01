Oorbellen voor kinderen: ongevaarlijk of onnodig risico?

Laatst geüpdatet op januari 15, 2025 by Redactie

Veel kinderen willen heel graag oorbellen. Wat moeten ouders weten over de risico’s van het piercen van oren en wat kinderartsen en jeugdartsen aanbevelen? We geven informatie en tips over dit onderwerp.

Er ontstaat vaak een lokale ontsteking

Dokters raden af ​​om in de eerste maanden of jaren van je leven gaatjes in je oren te laten zetten. De meest voorkomende complicatie is een lokale ontsteking. De kinderen spelen met de oorbellen, zijzelf of hun speelkameraadjes trekken eraan en ze blijven haken. Het gevolg: er ontstaan ​​scheurtjes in de huid, wondjes en ontstekingen. Hoe langer het sieraad is, hoe groter het risico.



Nog een risico: als de oorbellen losraken, kunnen kinderen ze in hun mond stoppen en inslikken. Dit kan levensbedreigend zijn. Er is ook kans op allergieën: Vooral nikkel kan allergische reacties veroorzaken. Zelfs als je oorbellen kiest die het label ‘nikkelvrij’ hebben, kun je allergieën niet helemaal uitsluiten – ze bevatten meestal sporen van nikkel of iets dergelijks.

Oorpiercing onder hygiënische omstandigheden

Wil je het risico op allergieën zo laag mogelijk houden, dan kun je het beste kiezen voor oorbellen van puur titanium of voor hoogwaardige gouden of zilveren sieraden. Er bestaat echter nog steeds een risico op infecties en huidbeschadigingen.



Als je besluit om de oren te laten piercen, ondanks de risico’s, kun je het beste naar een dokterspraktijk of een professionele tatoeagestudio gaan waar de piercing onder hygiënische omstandigheden wordt gezet. Maar ze zijn moeilijk te vinden. De meeste kinderartsen en dermatologen bieden geen oorpiercings aan en veel tatoeagestudio’s hanteren een minimumleeftijd, die meestal 14 jaar of ouder is.