Oorontsteking bij honden: vroegtijdig opsporen en behandelen

Laatst geüpdatet op juni 13, 2024 by Redactie

Veel verschillende factoren kunnen een soms pijnlijke oorontsteking bij honden veroorzaken. De eerste taak van de dierenarts is het identificeren van de redenen voor de ziekte. Afhankelijk van de oorzaak kan de ziekte vervolgens gericht worden behandeld.

Symptomen

Houdt je hond zijn hoofd opzij en kijkt hij je met loyale ogen aan? Wie kan die puppy-hondenlook weerstaan? Honden weten precies hoe ze hun baasjes op een vertederende manier moeten ‘manipuleren’. Maar voorzichtigheid is geboden als het niet slechts om korte momenten gaat, maar als de scheve hoofdpositie blijvend wordt of als er misschien andere eigenaardigheden zoals hoofdschudden of rusteloosheid optreden. Dit kunnen tekenen zijn dat er iets mis is met de oren. Een scheef hoofd en hoofdschudden zijn ook klinische symptomen van een ontsteking van de uitwendige gehoorgang. De technische term voor deze ziekte is otitis externa, in de volksmond ook wel oorspanning genoemd.



Otitis externa komt vrij vaak voor bij honden. Ongeveer zes tot twintig procent van alle honden die bij de dierenarts komt, heeft last van deze ziekte en heeft behandeling nodig. Dit is belangrijk zodat er geen chronische progressie optreedt, waarbij ook het middenoor betrokken zou kunnen zijn. Bovendien wordt otitis geassocieerd met pijn voor de hond.



Voor de dierenarts is het niet zo moeilijk om een ​​passende diagnose te stellen. Het is echter moeilijker om de juiste behandeling uit te voeren, omdat otitis een zogenaamde factorziekte is, wat betekent dat het verschillende oorzaken kan hebben, waaronder meerdere tegelijk. Bij de therapie moet met alle oorzaken en factoren rekening worden gehouden.

Onderzoek naar de oorzaken maakt een succesvolle behandeling van otitis media mogelijk

In de diergeneeskunde wordt onderscheid gemaakt tussen primaire, predisponerende, instandhoudende (instandhouding) en secundaire oorzaken. De meest voorkomende primaire oorzaken zijn allergische aandoeningen, vreemde voorwerpen in het oor of ectoparasieten. Primaire oorzaken kunnen direct worden geïdentificeerd en behandeld. Dit is belangrijk om verdere chronische progressie te voorkomen. Onder de term predispositie vallen bijvoorbeeld anatomische eigenaardigheden zoals hangende oren. Rassen met deze kenmerken worden vaker getroffen. Behoudende factoren zijn progressieve pathologisch-anatomische veranderingen. Dit kan bijvoorbeeld oedeem of ontsteking van het middenoor (otitis media) zijn. Secundaire oorzaken zijn onder meer infectieuze complicaties veroorzaakt door bacteriën of schimmels.



De genoemde factoren kunnen met elkaar overeenkomen, elkaar versterken en daardoor het succes van de behandeling bemoeilijken. Een chronische oorontsteking van de uitwendige gehoorgang kan bijvoorbeeld leiden tot otitis media, d.w.z. een ontsteking van het middenoor. Tegelijkertijd is otitis media een van de factoren die otitis externa in stand houden.

Behandeling

Als er otitis wordt vastgesteld, heeft de dierenarts verschillende behandelmethoden tot zijn beschikking, waarvan een deel ook door de huisdiereigenaar moet worden voortgezet. De eerste prioriteit is het verlichten van pijn en ontstekingen. Afhankelijk van de oorzaak vereist de behandeling van otitis een combinatie van fungicide (schimmeldodende), bacteriedodende of anti-mijt- en ontstekingsremmende middelen. Verschillende doseringsvormen vergemakkelijken de verzorging, zelfs voor zeer gevoelige honden.