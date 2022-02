Op de lange termijn van vervelende gewoontes af: zo doe je dat!

Of het nu gaat om het vermoeiende pakje chips ’s avonds op de bank, een slechte houding aan het bureau of roken – iedereen kent onaangename gewoontes. Eenmaal getraind, zijn ze meestal moeilijk te verwijderen. Maar met deze tips van experts kan iedereen slagen!

Gewoonten zijn aangeleerd en automatisch

Gewone acties worden opgeslagen in de hersenen en worden altijd geactiveerd wanneer er een trigger-stimulus is. Zo’n stimulus kan een pakje chips of een sigaret zijn. De actie die door de stimulus wordt geïnitieerd, wordt gevolgd door een positief gevoel of beloning. Bij herhaling wordt dit patroon een gewoonte.

Lees ook: 5 tips om goede gewoonten te ontwikkelen

Gewoontes ontstaan ​​niet zomaar. Het zijn aangeleerde gedragspatronen. Op een gegeven moment heeft gedrag geleid tot een positief gevoel en dat gevoel wil je steeds weer oproepen door je gedrag te herhalen.

Waarom is het zo moeilijk om oude gewoontes te doorbreken?

Het doorbreken van oude gewoontes is moeilijk omdat mensen geen bewuste toegang hebben tot het hersengebied dat de gewoonten ‘managet’. In plaats daarvan zijn deze gedragspatronen verankerd geraakt in het onderbewustzijn. Het goede nieuws is: je hoeft nog steeds niet te wennen aan je gewoontes! Omdat er speciale technieken zijn die helpen om oude gewoonten af ​​te schaffen en nieuwe aan te nemen.

Ontdoe je van gewoontes voor de lange termijn met deze tips van experts

Hoe moeilijk het ook lijkt, een slechte gewoonte doorbreken is echt mogelijk. De beste manier om dit te doen is door oude gewoonten te vervangen door nieuwe. Aangezien dit in de praktijk niet zo eenvoudig is als het in theorie klinkt, vereist het een gerichte strategie en natuurlijk veel oefening! Als eerste stap is het noodzakelijk om te bedenken welke gewoonte je zo stoort dat je er vanaf wilt, bijvoorbeeld ‘ik eet te veel snoep’.

Dan is er de zoektocht naar de trigger. Om erachter te komen wat de individuele triggerstimuli zijn, kun je jezelf de volgende drie vragen stellen:

– Wat gebeurt er vlak voordat ik deze gewoonte begin?

– Welke gedachten heb ik voordat ik de gebruikelijke handelingen verricht?

– In welke situaties komt de gewoonte voor?

Lees ook: Waarom ben ik zo ongelukkig? Slechte gewoonten die pijn veroorzaken!

Met snoep als voorbeeld zou het er zo uit kunnen zien: ik eet ’s avonds te veel snoep. Dit gebeurt altijd als ik op de bank zit. Dus de bank is mijn indirecte trigger omdat mijn onderbewustzijn de bank associeert met snoep omdat ik gewend ben om snoep te eten terwijl ik op de bank zit. Om dat te kunnen doen, moet ik op zoek naar een alternatief. Met andere woorden, als ik de bank zie en trek krijg in iets zoets, en ik merk dat bewust, zoek ik in plaats daarvan naar iets dat ik op de bank kan doen, zoals breien of puzzelen. Hoe vaker ik dit proces herhaal, hoe sneller ik mijn gewoonte verander.