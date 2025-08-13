Op deze plekken aan het strand drink jij deze zomer jouw Oat Drink!
Lifestyle

Op deze plekken aan het strand drink jij deze zomer jouw Oat Drink!

Laatst geüpdatet op augustus 13, 2025 by Redactie

Een hittegolf! En dat betekent maar één ding… tijd voor het strand ! Of het nu een weekendje weg is met vrienden of een solo-trip naar de duinen, geniet van het prachtige weer met een verfrissend haverdrankje. Oatly heeft de beste plekken op het strand verzameld waar jij van je Oat Drink kunt genieten, zodat jij dat niet meer zelf hoeft te doen.

Hippie Fish
Boulevard Paulus Loot 3
2042 AD Zandvoort

Strandpaviljoen Zuid
Zuiderstrand 3
2583 ZZ Den Haag

Pele Surf Shack
Rechtestraat 24
3151 HN Hoek van Holland

The Fat Mermaid
Strand Noord 19
2586 ZZ Den Haag

Hart Beach
Strandweg 3b
2586JK Scheveningen

