Op deze terrassen schuif je aan voor dé ultieme aperitivo

De lente betekend tijd om het terras op te gaan! De Nederlander wordt steeds fanatieker wanneer het aankomt op ‘terrassen’. Een trend die is over komen waaien uit het zonnige Italië, waar borrelen tot een heuse kunst verheven is. En hoewel we op z’n tijd zeker nog genieten van een oud, vertrouwd ‘bier en bitterbal’-moment, pakken we de rest van de tijd liever uit: een klassieke aperitivo is wat we willen. Verfrissende drankjes, zoals een frozen of alcoholvrije, zomerse cocktail winnen steeds meer populariteit en ook op de borrelplank wil men een veelzijdig feestje. Dat snappen de Nederlandse horecagelegenheden maar al te goed. Menig borrelkaart heeft een zonnige metamorfose ondergaan en de koelkasten staan gevuld met ijskoude drankjes. We presenteren: dé terrassen die aanvoelen als een vakantie aan de Riviera op een rij!

Lees ook: 5 cocktailtrends voor 2023

Dudok In Het Park

Zeg je Rotterdam, dan zeg je Dudok. Het is een klassieker die wat ons betreft absoluut niet in het lijstje mag ontbreken. Dudok In Het Park is gevestigd in een prachtig monumentaal pand in het Park van Rotterdam. Het voormalig Heerenhuys heeft een terras op het zuiden dus lang zoeken naar een plekje in de zon is niet meer nodig! Het restaurant is de perfect escape aan het drukke stadsleven. Dat terwijl het slechts op zo’n 5 minuten fietsafstand van het centrum zit. Kom tot rust terwijl je geniet van de groene omgeving en het prachtige uitzicht op het Park, aan de voet van de Euromast. Hier schuif je aan voor een uitgebreide lunch, goede borrelplank en natúúrlijk een kop koffie/thee met een stuk Dudok taart. In de zomer is er zelfs extra reden om een ommetje te maken langs het Euromastpark: dan staat er namelijk elke dag een ijsfiets met het enige echte Dudok IJs.



Adres: Baden Powelllaan 12, 3016 GJ, Rotterdam

Website: https://dudok.nl/in-het-park/

Woodz

Brasserie Woodz is dé hotspot aan de Kralingse Plas waar iedereen altijd aan kan schuiven om gezellig te tafelen of een lekker koffietje te doen na een wandeling in het bos. Het terras kijkt uit op de Kralingse Plas en bevindt zich op slechts 10 minuten fietsen van het bruisende centrum van Rotterdam. Met het idyllische uitzicht over de plas, waan je je volledig in de natuur op het zonnige terras. Echt bijzonder aan deze plek is de Mi Brasa houtkool BBQ die ze hebben. Dit zorgt voor dé ultieme zomerbeleving. Op de uiteenlopende kaart vind je heerlijke fingerfood gerechten tot klassiekers als Steak Tartaar. Daarmee is het voor daadwerkelijk iedereen een fijne plek voor een aperitivo op hoog niveau. Aanschuiven voor een koffietje in de zon, romantisch diner, relaxte lunch of cocktails met vriendinnen: alles kan! Met de maar liefst 4(!) terrassen waarover het restaurant beschikt is er altijd wel een lekker plekje om neer te strijken bij deze hotspot in hartje Kralingen.



Adres: Langepad 9, 3062 CJ, Rotterdam

Website: https://www.brasseriewoodz.nl

NH Collection Eindhoven Centre Rooftop Bar

Hoog bovenin Eindhoven vind je dé cocktailbar van de lichtstad; VANE Skybar. Volgens velen ook wel hét uithangbord van Eindhoven en dat is niet voor niets. De stijlvolle skybar schittert met zijn elegante karakter en is een must go wanneer je in Eindhoven bent. Niet alleen vanwege de gezellige sfeer en het adembenemende uitzicht over Eindhoven en ver daarbuiten, maar vooral ook vanwege de ongekend uitgebreide cocktailkaart. In combinatie met de verrassende menukaart is een bezoek aan het zonnige dakterras van VANE áltijd een goede keuze voor een uitgebreide borrel. Ben je met een grote partij of is het een erg zonnige en warme dag dan kan de gehele glazen pui in de skybar open. Zo kan elke gast binnen en buiten genieten van de zomerse vibe.



Adres: Vestdijk 5, 5611 CA, Eindhoven

Website: https://www.vane-eindhoven.nl/skybar

Flora Batava

Er even écht tussenuit? Dat kan bij Flora Batava. Op deze bijna sprookjesachtige locatie vind je restaurant Bloei met bijbehorend terras. Midden in een charmante, botanische tuin. In de keuken van Bloei wordt steevast gewerkt met zorgvuldig geselecteerde regionale en seizoensgebonden ingrediënten. Het menu is samengesteld met passie voor de smaken en veelzijdigheid van Nederlandse producten. Dat zorgt keer op keer voor verrassende gerechten die worden gekenmerkt door stijlvolle eenvoud, elegantie en pure smaken. Ideaal voor een eindeloze borrel in de zon. Naast de menukaart zorgt ook het uiterlijk van dit restaurant ervoor dat deze absoluut niet in de lijst mag ontbreken. Het indrukwekkende interieur wordt gekenmerkt door hoge plafonds en een grote glazen serre met vele planten. Op het terras kijk je uit op een eindeloze, groene oase en geniet je van een weids uitzicht op de buitenplaats, de rivier en de langsvarende bootjes.



Adres: Rijksstraatweg 6, 3631 AC, Nieuwersluis

Website: https://florabatava.com/

blooming brasserie

Midden in het bos van Bergen, heerlijk beschut en compleet afgesloten van de buitenwereld bevindt zich de brasserie van blooming hotel. Het terras onder de platanen, grenzend aan de brasserie, is de ideale plek om lekker te eten en drinken op een mooie zomerse dag. Ook als het weer niet zo meewerkt, zit je hier goed achter de beschutting. Je schuift hier aan voor bar food ‘with a twist’, de lekkerste cocktails, een verse kop koffie en een goed glas wijn. Het is de ideale plek om even heerlijk te ontspannen terwijl je geniet van al het lekkers op de kaart. De populaire bar food gerechten op de kaart hebben zowel Europese als Oosterse invloeden en zijn ontwikkeld met de input vanuit bloomings eigen biologische Hoftuin. Dat allemaal volgens het shared dining concept op de blooming manier. Een ding is zeker: of je nu neerstrijkt voor een kopje koffie na een lange wandeling of urenlang borrelen in de zon, er is geen plek in Bergen waar je lekkerder zit.



Adres: Duinweg 5, 1861 GL, Bergen

Website: https://weareblooming.com/

Central Park Voorburg

Midden in een aangenaam groene omgeving onder de rook van Den Haag staat het fantastisch mooie landhuis dat is omgedoopt tot Central Park in Voorburg. Inmiddels fungeert het in de 18e eeuw gebouwde, statige rijksmonument al geruime tijd als boutiquehotel, restaurant, bar en locatie voor bijzondere gelegenheden. En goed nieuws: ze hebben ook een fenomenaal terras. Hier geniet je eindeloos van de groene omgeving, de verfijnde gerechten op de kaart, voornamelijk geïnspireerd door de klassieke Franse keuken. Central Park maakt veelal gebruik van lokale ingrediënten, de ideale basis voor een uitgebreide lunch of diner. Dit in combinatie met het brede assortiment aan wijnen, onlangs bekroond als ‘wijnkaart van het jaar 2023’ door Gault & Millau maakt dat je er gegarandeerd wil blijven genieten. Een ideale aperitivo voor op het terras is een glas Champagne. Central Park biedt een ruime selectie aan Champagnes waarvan vier prachtige Champagnes per glas. Hieronder vallen bijvoorbeeld de Ruinart en Dom Perignon. Tevens kun je op dit terras genieten van heerlijke ingrediënten zoals Westlandse doperwten, daslook uit eigen tuin, morieljes en mooie gefileerde vis. Wat wens je nog meer op dit terras.



Adres: Oosteinde 14, 2271 EH, Voorburg

Website: https://www.centralparkvoorburg.com/

Lees ook: Waan je in vakantiesferen op deze zonnige terrassen

Parkhotel

Bij Restaurant The Park, onderdeel van het Bilderberg Parkhotel, weten ze precies wat ze moeten doen om hun gasten in het zonnetje te zetten. Voor hen is alleen het beste goed genoeg. De beste producten uit het seizoen. De mooiste gerechten met hoge kwaliteit en echte smaken. De beste wijnen passend bij het gerecht én de beste service aan tafel. Alles om iedere gast een onvergetelijke beleving te bieden. En die beleef je het liefst in hun prachtige binnentuin, in het zonnetje of op de overdekte veranda. Deze tuin is een verlengstuk van restaurant The Park en biedt de perfecte setting om te ontsnappen aan de stadse drukte en plaats te nemen voor een zakelijk diner, shared dining met vrienden of gewoon een goed glas wijn.



Adres: Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam

Website: https://thepark.nl/