Op Galentine’s Day draait het helemaal om de hechte band tussen vriendinnen

Laatst geüpdatet op februari 9, 2023 by Redactie

Move over, Valentijnsdag! Deze februari draait het om andere belangrijke relaties, namelijk de vriendschap tussen vrouwen. Galentine’s Day is een nieuw fenomeen dat is over gewaaid vanuit Amerika en enorm in populariteit toeneemt. Op deze platonische Valentijnsdag gaat het om quality time met je bestie. Datingapp Fruitz brengt deze nieuwe feestdag als eerste naar Nederland. “Vriendschappen zijn net zo belangrijk als een romantische relatie, het is niet meer dan normaal dat we ook deze verbintenissen vieren,” aldus Tanita Mierau van Fruitz.

Lees ook: Dingen die alleen beste vrienden voor je willen doen

Waar komt Galentine’s Day vandaan?

Galentine’s Day staat nog redelijk in de kinderschoenen, maar groeit in populariteit aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Deze speciale dag is in het leven geroepen door Parks and Recreation-personage Lesley Knope, die in de televisieserie ieder jaar op 13 februari met haar vriendinnen gezellig gaat brunchen om hun vriendschap te eren. Galentine’s Day werd al snel opgepikt door vrouwen over de wereld en daarmee was de nieuwe traditie geboren.



“Elke 13e februari laten mijn vriendinnen en ik onze partners thuis en komen we samen om tijd met elkaar door te brengen,” vertelt Lesley Knope. Romantische relaties worden vaak nog gezien als de belangrijkste verbindingen die een mens kan hebben, maar onderzoek van UCLA¹ wijst uit dat vriendschappen een essentieel onderdeel zijn voor een lang en gelukkig leven. Vrouwen zoeken vaker hun sociale kring op wanneer zij stress ervaren, wat hun gezondheid en levensduur ten goede komt. Des te meer reden om op Galentine’s Day af te spreken met je besties!

Hoe vier je Galentine’s Day?

Er zijn (gelukkig!) geen regels voor Galentine’s Day, jij en je gal pals kunnen helemaal zelf beslissen hoe jullie de dag invullen. Hoewel Lesley Knope de dag viert met een wafel en cocktail brunch, is dat natuurlijk geen verplichting. Maar wat zijn dan wel leuke en bijzondere manieren om de relatie met je vriendinnen te eren? Fruitz geeft je graag wat inspiratie:

1. Durf je kwetsbaar op te stellen door diepe gesprekken te voeren

Het is niet voor iedereen even makkelijk, maar probeer eens een diepgaand gesprek te voeren met je vriendinnen. In de drukte van de dagelijkse routine maken diepe gesprekken vaak plaats voor simpele en oppervlakkige chitchats. Neem deze Galentine’s Day echt even de tijd voor elkaar. Intieme en kwetsbare gesprekken brengen mensen dichter tot elkaar en zorgen voor meer onderling vertrouwen. Bespreek eens onderwerpen die je anders niet zou aansnijden, vraag haar wat er echt speelt in haar leven. Je zult merken dat jouw vriendin het ook best fijn vindt om haar hart te luchten.

2. Organiseer een feestje

Wat is er leuker dan een gezellig feestje? Als je een hechte vriendinnengroep hebt, is een Galentine’s Day feestje organiseren een leuk idee, tipt Fruitz. Er zijn vele leuke activiteiten die nog veel leuker zijn als je ze samen uitvoert. Zing naar hartelust tijdens een karaoke, ontspan tijdens een spa day, of haal herinneringen op met een slideshow van jullie favoriete momenten samen.



De datingapp organiseert zelf ook een evenement voor jonge vrouwen en hun BFF op Galentine’s Day. “Tijdens een Galentine’s Day evenement draait het puur om bonding. Denk bijvoorbeeld aan gezellig kletsen en lachen tijdens een manicure onder het genot van hapjes en drankjes. De platonische liefde onder vriendinnen verdient minstens zoveel aandacht als een romantische relatie. Het is voor ons dan ook niet meer dan logisch om hier op deze speciale dag bij stil te staan en de bijzondere vriendschappen te vieren,” vertelt Tanita Mierau, Country Manager Nederland/België/Zwitserland bij Fruitz.

3. Laat je vriendin weten wat ze voor je betekent

Vriendinnen die al enige tijd bevriend zijn zullen herkennen dat het lastig kan zijn om na geruime tijd ineens te zeggen wat de ander voor je betekent. Jullie zijn immers al lang bevriend, dan is het al super duidelijk hoeveel je van haar houdt, toch? Fruitz raadt aan om je BFF eerlijk te vertellen hoe belangrijk jullie vriendschap voor je is. Beeld je in hoe fijn het is om van een ander te horen dat zij van je houdt. Voelt best goed, toch? Bedenk je nu hoe goed je jouw bestie kan laten voelen door haar te vertellen dat je van haar houdt. Het brengt jullie geheid dichter tot elkaar!

Lees ook: 7 ideeën voor de perfecte Galentine’s day

Tanita Mierau voegt toe, “Fruitz is ontwikkeld vanuit het geloof dat vrouwen een veilige omgeving verdienen waarbij zij, zonder vooroordelen, kunnen aangeven of ze iets serieus of casual zoeken. In onze app kunnen vrouwen niet alleen hun verlangens gemakkelijk communiceren, maar we proberen eerlijkheid echt te stimuleren. Wanneer vrouwen zichzelf kunnen zijn, ontstaat er een sterke basis waarop gezonde relaties gebouwd kunnen worden. Een van de diepste banden die vrouwen hebben, is vaak met hun goede vriendinnen. Daarom zijn we zo vastberaden om een succes te maken van Galentine’s Day in Nederland, zodat we ieder jaar een vast moment hebben om waardevolle vriendschappen te vieren. Doe je mee?”