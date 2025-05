Op het menu: inzichten uit de keuken van Nederlandse eenoudergezinnen

Laatst geüpdatet op mei 13, 2025 by Redactie

We leggen de lat steeds hoger en proberen het perfecte diner op tafel te zetten. Maar is die druk eigenlijk wel nodig? Op 15 mei, de Dag van het Gezin, vraagt HelloFresh zich af: hoe gaan we om met de dagelijkse kookuitdagingen in het gezin? Maar met het traditionele gezinsmodel in verandering – het aantal eenoudergezinnen in Nederland is de afgelopen 20 jaar gestegen van 17 procent naar 23 procent (CBS, 2023) betekent dit een andere kijk op het avondeten. Wat blijkt? Alleenstaande ouders ervaren verrassend weinig stress rond het avondeten. Hun aanpak biedt waardevolle inzichten voor elk gezin of het nu gaat om flexibiliteit, het betrekken van kinderen of het loslaten van het ‘perfecte plaatje’.

Leer van de flexibele keuken van eenoudergezinnen

In eenoudergezinnen heerst vaak een flexibele aanpak rond het avondeten. Geen strak geplande recepten of perfecte routines, maar lekker pragmatisch. Ze hechten minder waarde aan variatie (21% vs. 31% bij tweeoudergezinnen) en voorkeuren van kinderen (24% vs. 35% bij tweeoudergezinnen), en kiezen vaker op basis van gemak (25%) en kosten (27%). Hoe minder regels, hoe meer ruimte voor spontaniteit en minder druk.

Het perfecte plaatje: is het wel haalbaar?

Tweeoudergezinnen streven vaak naar het ideale eetmoment: gezond, lekker en met aandacht voor de wensen van elk gezinslid. Ook zien tweeoudergezinnen het diner als belangrijk moment van verbinding (31% vs 17% bij eenoudergezinnen). Maar de zoektocht naar dat perfecte plaatje zorgt voor stress. Zo voelt 25% van de ouders druk om iedereen tevreden te stellen, en ze worstelen vaker met tijdsdruk (21% tegenover 14% bij eenoudergezinnen) en kookmoeheid (16% tegenover 11% bij eenoudergezinnen). Een beetje ruimte voor flexibiliteit kan wonderen doen.

Kinderen in de keuken: slimme zet!

Zowel eenouder- als tweeoudergezinnen geven aan dat de kleine chef meehelpt in de keuken. Bij tweeoudergezinnen wordt dat vaker gezien als een gezellig moment van samenzijn (48% vs. 33% bij eenoudergezinnen). In eenoudergezinnen speelt dat minder, maar áls ze samen koken, levert het opvallend veel op. Zo merkt 52 procent van de ouders dat hun kinderen gezonder gaan eten (vs. 43% bij tweeoudergezinnen), 33 procent ziet meer nieuwsgierigheid naar nieuwe gerechten (vs. 29% bij tweeoudergezinnen) en 43 procent zegt dat hun kind beter begrijpt hoe eten wordt bereid (vs. 38% bij tweeoudergezinnen). Samen koken is voor deze gezinnen niet alleen praktisch, maar ook een leerzame ervaring die zelfstandigheid en betrokkenheid bij voeding stimuleert.



Valérie Lalisang, diëtist bij HelloFresh, legt uit: “Koken met je kinderen maakt ze nieuwsgierig naar smaken en ingrediënten, en geeft ze belangrijke levensvaardigheden zoals plannen en samenwerken.”

Hoe kinderen helpen in de keuken?

Koken met je kinderen hoeft niet tijdrovend of frustrerend te zijn. Hier een paar eenvoudige manieren waarop kinderen kunnen bijdragen, op maat van hun leeftijd:

Kinderen van 3-4 jaar: zet ze in een veilige stoel en laat ze groenten wassen, roeren of verse kruiden plukken.

Kinderen van 5-8 jaar: ze kunnen zelfstandig het bestek sorteren, sla wassen, citroensap persen of ingrediënten mixen. Vanaf 7 jaar kunnen ze ook beginnen met snijden, natuurlijk onder toezicht.

Kinderen van 9-11 jaar: meer verantwoordelijkheid: tafel dekken, bijgerechten maken, en zelfs koken op het fornuis (met toezicht). Het is ook een perfect moment om samen naar de winkel te gaan en groente of fruit uit te kiezen.

Kinderen van 12+ jaar: ze kunnen koken als een pro! Van het snijden van ingrediënten tot het creëren van hun eigen maaltijden. Ze worden mini-chefs.

Waarom dit werkt

In plaats van zélf alles perfect te organiseren, laat de flexibele aanpak van eenoudergezinnen zien hoe je tijd bespaart en een gezonde band met voeding ontwikkelt. Door minder te streven naar het ‘ideale’ eetmoment, dat zowel gezondheid als gezelligheid moet combineren, vermijd je de stress van het afstemmen op ieders wensen. Betrek je kinderen erbij, en je creëert niet alleen quality time, maar je geeft ze ook waardevolle kook- en levensvaardigheden. Dus waar wacht je nog op? Laat de druk van het perfecte plaatje los, kies voor flexibiliteit, en maak van het avondeten een ontspannen moment om samen te genieten.