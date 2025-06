Op kamerjacht: handige tips voor studenten op de woningmarkt anno 2025

Laatst geüpdatet op juni 13, 2025 by Redactie

Studenten in Europa starten steeds eerder met het zoeken naar huisvesting om de grote drukte tijdens het hoogseizoen te vermijden. Maart en april zijn de ideale maanden om te beginnen met zoeken. In april 2025 zocht 57 procent van de huurders die op HousingAnywhere naar een kamer keken er een met een startdatum tussen juli en oktober, het begin van het academische jaar. Nederlandse studenten die over de grens zochten, hadden de zomer in hun bol en keken naar een kamer in Barcelona (17,4%). In Nederland waren Rotterdam (34%), Amsterdam (28,7%) en Den Haag (10,7%) de populairste steden onder kamerzoekers.

Hoe eerder je begint, hoe groter de kans op de beste keuze. Het is inmiddels juni, maar toch is het nog niet te laat. Om studenten te helpen bij het vinden van een nieuwe woning, volgen hier vijf tips:

1. Bereid documenten voor

Zorg dat je alle benodigde documenten bij de hand hebt om het huurproces te versnellen. Denk aan een identiteitsbewijs, bewijs van inschrijving, gegevens van een garantsteller of inkomensverklaring. Het is slim om deze documenten te verzamelen en digitaal op te slaan, zodat je ze direct kunt meesturen als een verhuurder hiernaar vraagt. Sommige verhuurders vragen ook om een motivatiebrief. Probeer deze op voorhand al uit te werken, zodat je sneller kunt reageren. Hoe sneller jouw reactie, hoe groter de kans dat je de kamer bemachtigt.

2. Wees flexibel met locatie

Vooral in krappe woningmarkten, zoals Nederland, vergroot je je kansen door ook te zoeken in omliggende steden of minder centrale gebieden. Er is hier vaak minder concurrentie en de prijzen liggen lager. Kijk bijvoorbeeld naar plaatsen die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Rondom hogescholen en universiteiten is dat vaak prima geregeld. Iéts meer reistijd kan je zomaar een fijnere woonplek opleveren.

3. Zet je belangrijkste wensen op papier

Maak een lijst van je belangrijkste wensen op het gebied van locatie, grootte, prijs, voorzieningen, aantal huisgenoten, etc. Maak onderscheid tussen ‘must-haves’ en punten waarop je flexibel kunt zijn. Door vooraf te bepalen wat voor jou echt belangrijk is en op welke punten je kunt toegeven, kun je sneller beslissingen nemen en teleurstellingen voorkomen. Lees online advertenties goed door en neem contact op met verhuurders of beheerders als je vragen hebt. Bij platforms waarvoor je een abonnement nodig hebt om te reageren, is het slim om eerst een aantal interessante opties te verzamelen voordat je een abonnement afsluit. Wees daarnaast proactief: reageer snel op advertenties, stel gerichte vragen en laat zien dat je een betrouwbare huurder bent.

4. Ken de lokale huurprijzen en regelgeving

Verdiep je vooraf in de gemiddelde huurprijzen en de regelgeving in de stad waar je gaat wonen. Wat is een redelijke huurprijs? Hoe zit het met servicekosten, borg en eventuele huurtoeslag? Check hiervoor betrouwbare websites en kijk op de site van je gemeente voor lokale regels. Door onderzoek te doen, sta je sterker in het huurproces. En vergeet niet: een verhuurder hoort altijd een officieel huurcontract op te maken.

5. Let op! Oplichters actief

Door het beperkte aanbod voelen studenten zich soms gehaast, wat het risico op oplichting vergroot via verschillende kanalen. Wees alert bij advertenties met opvallend lage prijzen, onduidelijke kosten of druk om snel te betalen. Op verhuurplatforms proberen oplichters het gesprek buiten het platform te verplaatsen, waardoor de ingebouwde bescherming vervalt. Veel platforms, zoals HousingAnywhere, nemen daarom maatregelen tegen fraude, waaronder het gebruik van automatische systemen die het platform in de gaten houden om verdachte activiteiten vast te stellen en handmatige controles, om gebruikers beter te beschermen.

“In een krappe woningmarkt is tijd je grootste bondgenoot”, aldus Antonio Intini, CEO van HousingAnywhere. “Door op tijd te beginnen en goed voorbereid te zijn, vergroot je niet alleen je kansen op een geschikte woning, maar voorkom je ook onnodige stress en teleurstellingen. Zo leg je de basis voor een goede start van je studieperiode.”