Op pad met de deelauto: 5 activiteiten tijdens de zomervakantie

Laatst geüpdatet op augustus 12, 2025 by Redactie

In de zomervakantie is er van alles te de doen. Of je nu op pad gaat in eigen stad of de regio wil verkennen. Met een deelauto heb je altijd een auto als je er een nodig hebt. Dit zijn vijf zomerse activiteiten die je met een deelauto kan doen.

Ontspannen in de natuur

Genieten van de natuur en het lekkere weer? Stap in een deelauto en rij naar het dichtstbijzijnde natuurgebied. Maak een lange wandeling of huur een fiets, kayak of mountainbike om het gebied te verkennen.

Boodschappen inslaan (voor de buurtbarbecue)

Leer je buren beter kennen op een buurtbarbecue. Een deelauto is handig als je de boodschappen gaat doen. Dan hoef je niet met tassen vol stokbrood en (vega)burgers te sjouwen. En ben je in één ritje klaar.

Een familielid aan de andere kant van het land bezoeken

Heb jij familie die ver weg woont of waar je lastig met het openbaar vervoer komt? Geen probleem, want ook dat kan je prima met de deelauto doen. Tijd om die familiebanden maar weer eens aan te halen.

Fleur je huis op met tweedehands vondsten

In de zomer ruimen veel mensen hun huis op. Dat betekent: veel nieuwe spullen op Marktplaats die jij een tweede leven kunt geven. Of bezoek een rommelmarkt en vind een tof vintagekastje. Dan is het wel zo handig om met de deelauto te gaan. Zo komt het kastje onbeschadigd thuis aan.

Ontdek een nieuwe plek

Wil je het historische centrum van het dorpje in de buurt verkennen? Maar is het lastig te bereiken met het openbaar vervoer? Dan komt een deelauto goed van pas. Een mooie kans om daar ook een museum en een nieuw restaurant te bezoeken.

Kies de deelauto die bij je past

Of je nou een grote of juist kleinere auto nodig hebt. Er is altijd wel een deelauto die bij jouw situatie past. Ook zijn er verschillende manieren om deelauto’s te gebruiken. Zo kan je een deelauto met vaste parkeerplek gebruiken. Handig als je een keertje een (tweede) auto nodig hebt. Je kan ook samen met je buren een auto delen. Dat kan handig zijn als je vaker een deelauto nodig hebt. Wil je weten welke vorm van autodelen bij jou past, wat het kost en waar je er eentje vindt? Kijk voor meer informatie op startmetdelen.nl. Daar zie je waar er deelauto’s bij jou in de buurt staan en wat het kost.

Start met delen

Kun je deze zomer wel even een auto gebruiken, maar heb je er zelf niet direct een voor de deur staan? Dan biedt een deelauto uitkomst. Autodelen is gemakkelijk, flexibel en beter voor het milieu. Ook zijn er minder parkeerplekken nodig als je een auto deelt. Zo is er meer ruimte voor groen in de stad. Je hebt geen vaste lasten en in steeds meer gemeenten staat er eentje om de hoek.