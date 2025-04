Op pad met de kids deze meivakantie? Doe de bandenchallenge en ga veilig op weg!

Laatst geüpdatet op april 17, 2025 by Redactie

Ga je met de kids op pad in de meivakantie? Dan is dit hét moment om je autobanden te checken. Wist je dat autobanden langzaam leeglopen? Een verkeerde bandenspanning zorgt voor minder grip op de weg, een langere remweg en meer brandstofverbruik. Daarom is het goed om je banden elke twee maanden te checken. Een tip is om dat elke schoolvakantie te doen. Dan zit je precies goed! Maak van de bandencheck een leuk moment! Vraag je kids om mee te helpen en speel samen automonteur. Check de bandenspanning, controleer of ze niet versleten zijn en leer je kind meteen hoe je veilig de weg op gaat. Jong geleerd is oud gedaan, toch? Ga met elkaar de bandenchallenge aan en doe voor vertrek de bandencheck!

Challenge 1: Vind de maat van de autoband

Om te weten welke spanning jouw banden nodig hebben, moet je eerst de maat van de band weten. De bandenspanning verschilt namelijk per bandenmaat. Ga samen op zoek: loop naar de auto en kijk goed naar de zijkant van de band. Zie je een rijtje cijfers en letters, zoals 205/55 R16? Dat is de bandenmaat!

Challenge 2: Zoek uit wat de juiste bandenspanning is

Nu je de bandenmaat weet, is het tijd om te kijken welke spanning daarbij hoort. Dit is hoe hard de band opgepompt moet zijn. Je vindt de juiste bandenspanning in het instructieboekje, op een sticker in de deur, de binnenkant van het tankklepje of op watismijnbandenspanning.nl.

Challenge 3: Check de spanning van de band

Tijd om te meten! Rij naar een tankstation en check daar de bandenspanning. Draai samen de ventieldop los en pomp de banden op, totdat het apparaat gaat piepen. Let op! Vergeet niet je ventieldopje weer op het ventiel te draaien. Anders kan je de volgende keer de banden niet goed meer oppompen! Klaar? High five!



Tip: Controleer de bandenspanning bij voorkeur met koude banden. Heb je langer dan 15 minuten gereden, tel dan 0,3 bar op bij de adviesspanning.

Bonuschallenge: Speur naar scheurtjes en slijtage

Er is ook nog een bonuschallenge voor de echte bandenspeurders. Pak er eerst een vergrootglas bij. Kijk nu goed naar de banden. Zie je scheurtjes, bobbels of andere beschadigingen? Dan is het handig om binnenkort nieuwe banden te kopen. Is de band niet beschadigd? Kijk dan nog even naar de randjes in de band. Die moeten nog diep genoeg zijn. Dit heet profieldiepte. Die check je met een simpel trucje: pak een muntje van 1 euro en probeer dat muntje in de rand te plaatsen. Zie je vanaf de zijkant de gouden rand? Dan is de profieldiepte niet genoeg en is het belangrijk de band zo snel mogelijk vervangen.