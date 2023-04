Op vakantie? Nederland verkiest prijs boven planeet

Laatst geüpdatet op april 19, 2023 by Redactie

Bijna driekwart van Nederland wil duurzamere keuzes maken op reisgebied, maar minder dan een derde wil daar ook meer voor betalen. Het blijkt uit onderzoek van Booking.com onder meer dan 33.000 reizigers uit 35 landen. In vergelijking komen we er wat bekaaid vanaf. Slechts 30% van de Nederlanders vindt de huidige klimaatcrisis reden om duurzamer te leven, wereldwijd gaat het om 53%. En waar 76% van de reizigers wereldwijd zegt dit jaar duurzamere keuzes te maken op reisgebied, geldt hetzelfde voor slechts 48% van ons land. De energiecrisis en stijgende prijzen hebben impact op ieders uitgavenpatroon, maar vooral wij zien het somber in – driekwart van de Nederlanders verwacht dat alles nog duurder wordt. Ook voorziet 61% een verdere verslechtering van het klimaat in het komende half jaar tegen 49% wereldwijd.

Te prijzig

Het jaarlijkse onderzoek van Booking.com legt in 2023 het dilemma tussen prijs en planeet bloot. Mensen worstelen hiermee bij het boeken van reizen. Het economisch klimaat is met de oplopende inflatie en stijgende kosten radicaal anders dan een jaar geleden. Met 53% vindt meer dan de helft van Nederland duurzamere reisopties simpelweg te prijzig – vorig jaar was dat nog 41%. Mensen maken zich zorgen over het kunnen betalen van de rekeningen, waardoor het verduurzamen van hun reisgedrag van ondergeschikt belang is. Op reis zijn we ons overigens wel steeds bewuster van ons gedrag. Met 62% (vorig jaar 35%) zegt de meerderheid van de Nederlanders de airconditioning uit te zetten wanneer ze niet in de accommodatie zijn en 67% (vorig jaar 40%) geeft aan handdoeken te hergebruiken.

Meer duurzaam reizen belangrijk

Van alle ondervraagden geeft 80% aan meer duurzaam reizen belangrijk te vinden. Mensen zeggen in actie te komen – in eerste instantie thuis, maar nu ook op reis – met een meer duurzame toekomst voor ogen. Met 62% is het sentiment in Nederland een stuk minder overtuigend. En waar 66% van de reizigers wereldwijd de plekken die ze bezoeken beter achter wil laten dan toen ze er aankwamen, geldt hetzelfde voor slechts 41% van de Nederlanders. Verder geeft 41% van ons land (tegen 39% wereldwijd) aan niet te vertrouwen dat de duurzame reisopties die ze kunnen boeken ook daadwerkelijk duurzamer zijn. Wat Booking.com betreft zijn er door de reisindustrie op dit gebied nog zeker stappen te zetten.

Weinig opties

Het is overigens niet alleen de prijs en het vertrouwen dat Nederlanders tegenhoudt om duurzamer te reizen. Meer dan een derde (35%) van de ondervraagden uit ons land vindt dat er onvoldoende duurzame reisalternatieven zijn. Met 60% vindt een nog veel grotere groep dat reisorganisaties te weinig duurzame opties aanbieden – in 2022 was dit met 50% ook al aanzienlijk. Nederlanders kunnen wel goed zoeken: terwijl 44% van alle ondervraagden aangeeft niet te weten waar de meer duurzame reizen te vinden zijn, geldt hetzelfde voor 31% van de Nederlanders. Betreurenswaardig is natuurlijk wel dat van de 62% vakantiegangers in ons land op zoek naar een authentieke reiservaring, de helft niet weet hoe en waar ze tours of activiteiten kunnen vinden die ervoor zorgen dat ze iets terugdoen voor de lokale gemeenschap.

Werk aan de winkel in Nederland

“De Nederlandse resultaten van het onderzoek zijn best teleurstellend”, aldus Kees Jan Boonen, Global Head of Travel Sustainable Program bij Booking.com. “Het is jammer om te zien dat duurzame keuzes ten koste lijken te gaan van de stijgende prijzen en inflatie, al begrijpen wij dat natuurlijk wel. Nederland scoort wereldwijd erg laag op het gebied van duurzaam reizen, wat laat zien dat er nog veel werk aan de winkel is. De reizigers van vandaag zijn degenen die zorgen voor positieve veranderingen en daar willen wij hen bij helpen. Meer duurzaam reizen is een investering in de wereld en bij Booking.com willen we het voor iedereen makkelijker maken om op een meer verantwoorde manier van de vakantie te genieten. We nemen elk reisonderdeel onder de loep, van accommodatie tot attractie, zodat we het beste kunnen bieden voor reizigers, lokale bewoners en de omgeving.”



Net zoals Booking.com als bedrijf de keuze heeft gemaakt om de eigen onderneming CO2-neutraal te maken, ligt de uiteindelijke keuze voor een boeking met zo min mogelijk impact toch bij consument. Door zo veel mogelijk partners te helpen met de verduurzaming moet het voor de consument steeds makkelijker worden duurzaam te kiezen.