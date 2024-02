Op zoek naar de liefde? Probeer ook een doel te vinden

Laatst geüpdatet op februari 5, 2024 by Redactie

De wereld van online daten kan overweldigend zijn met de duizelingwekkende reeks opties om een partner aan te trekken, maar nieuw onderzoek van de Washington University in St. Louis laat zien dat mensen die op zoek zijn naar liefde meer succes kunnen hebben als ze ook op zoek zijn naar een gevoel van doel in het leven.



Onderzoeker Isabella D’Ottone, in het laboratorium van Patrick Hill, universitair hoofddocent psychologische en hersenwetenschappen in Arts & Sciences, publiceerde een onderzoek over hoe dat gevoel van doelgerichtheid van invloed kan zijn op hoe anderen datingprofielen beoordelen. Degenen wier profielen blijk geven van een gevoel van doelgerichtheid werden op verschillende schalen hoger beoordeeld op aantrekkelijkheid vergeleken met profielen die geen gevoel van doelgerichtheid aangaven.

“Over het algemeen ontdekten we dat mensen met een hoger doel als romantisch aantrekkelijker werden beschouwd”, zegt Isabella D’Ottone, co-auteur van het onderzoek samen met Hill en Gabrielle Pfund.



D’Ottone, die het onderzoek als student in het laboratorium van Hill voltooide, deed het onderzoek om voort te bouwen op Pfunds eerdere onderzoek naar hoe een gevoel van doelgerichtheid ook aansluit bij het onderhouden van betere langetermijnrelaties.

Voor deze studie concentreerden ze zich op vier categorieën van ‘gevoel van doel’ en creëerden ze vier datingprofielen die bij elke categorie pasten, samen met vijf controleprofielen die aangaven dat er geen gevoel van doel was. De onderzoekers zetten een onderzoek op met 119 deelnemers die elk de negen nepprofielen lazen en rangschikten op basis van verschillende maatstaven van aantrekkelijkheid.



De vier ‘doel’-categorieën waren prosociale oriëntatie, relatieoriëntatie, financiële oriëntatie en creatieve oriëntatie. Prosociaal betekent iemand met doelen die verband houden met het helpen van anderen; relatieoriëntatie betekent dat de doelen gericht zijn op familie en het vinden van een romantische partner; financiële oriëntatie zijn doelen die verband houden met financiële zekerheid; en creatieve oriëntatie zijn doelen gericht op creativiteit en originaliteit.



Naast dat ze de doelgerichte profielen hoger beoordeelden dan de profielen zonder doel, beoordeelden deelnemers ook profielen hoger als ze dezelfde doeloriëntatie deelden. Mensen met een creatief doel zullen zich bijvoorbeeld aangetrokken voelen tot anderen met een creatieve focus, enzovoort. Eén kanttekening bij het gevoel van doelgerichtheid: de financieel gerichte profielen scoorden niet zo hoog in vergelijking met de andere categorieën van doelen, behalve wanneer ze werden gerangschikt door deelnemers aan de studie die ook financieel gemotiveerd waren.



Met andere woorden: als je je concentreert op financieel succes, kan dit voor mensen een afknapper zijn, tenzij ook zij een doel vinden in financiële doelen.



“Als we naar alle doelprofielen kijken, voelden mensen zich over het algemeen niet zo aangetrokken tot de financieel georiënteerde persoon”, zegt D’Ottone, onderzoeksmedewerker aan de Universiteit van Miami.



Hill merkte op dat dit onderzoek een ‘fenomenaal’ project was voor een student en dat het voortbouwt op het werk van het laboratorium over waarom een gevoel van doel verbonden is met betere relaties.



Het gaat niet alleen om fysieke aantrekkingskracht, zei Hill, maar ook om het herkennen van iemand die richting in het leven heeft.



“Als het om aantrekkingskracht gaat, is het belangrijk dat je weet dat iemand een richting heeft”, zei hij.



Het werk van D’Ottone spreekt over de manier waarop mensen een gevoel van doelgerichtheid oppikken en dat meewegen in de manier waarop ze zich tot anderen aangetrokken voelen, of ze zich daar nu van bewust zijn of niet, voegde hij eraan toe.



‘We zoeken eigenlijk mensen met een doel’, zei hij.

Dit onderzoek zou ook nuttig kunnen zijn bij het ontwerpen van dating-apps, zei Hill. De huidige selectie dating-apps bevat aanwijzingen en ijsbrekers om gesprekken op gang te brengen, maar sites kunnen een doelgerichte component aan die aanwijzingen toevoegen.



D’Ottone merkte op dat dit niet gaat over het veinzen van een passie voor iets, maar misschien over het vinden van liefde waar je het niet verwacht. Het achtervolgen van een speciaal iemand kan eindigen met een mismatch, “maar als je je passies najaagt, kun je die persoon onderweg misschien tegenkomen”, zei ze.