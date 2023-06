Op zoek naar een Summer Romance?

Laatst geüpdatet op juni 26, 2023 by Redactie

Nu de zomer in volle gang is, lijkt het erop dat de meerderheid van de singles openstaat voor Wanderlove, aangezien 1 op de 3 (33%) mensen op Bumble zegt dat ze nu meer openstaan voor reizen en relaties met mensen die niet in hun huidige stad wonen.



Nieuwe gegevens van women-first dating app, Bumble, heeft onthuld dat de meerderheid van de mensen op Bumble wereldwijd (57%) op zoek zijn naar een zomerromance terwijl ze in het buitenland reizen. Niet alleen zijn singles op zoek naar een date in het buitenland, bijna de helft (48%) zegt dat ze enthousiast zijn om dit te doen.



Voor degenen die deze zomer op zoek zijn naar een date op reis, heeft Bumble de topbestemmingen onthuld waar single mensen wereldwijd naartoe zouden gaan voor een vakantieliefde:

Balearen, Spanje (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera)

Parijs, Frankrijk

Griekse eilanden (zoals Hydra, Santorini, Rhodos)

Lissabon, Portugal

New York, VS

Voordat je naar een van deze locaties gaat, kunnen mensen op Bumble gebruik maken van de Travel Mode waarmee je je locatie voor of tijdens je reis kunt wijzigen. Zodra je locatie is veranderd, kun je matchen en chatten met mensen om de lokale omgeving te leren kennen en een datum prikken voor wanneer je aankomt.



Het enthousiasme voor het vinden van een zomerromance kan te wijten zijn aan een toename van het lichaamsvertrouwen onder alleenstaanden. Uit de gegevens blijkt dat meer dan 2 op de 5 mensen op Bumble (48%) zich deze zomer meer op hun gemak voelen in hun lichaam dan in voorgaande jaren, waarbij de meerderheid (72%) zich niet laat tegenhouden door hoe ze eruit zien om van hun zomerplannen te genieten.

Om degenen die deze zomer willen reizen en daten te helpen, geeft Bumble’s Sex & Relationship expert, Dr Caroline West haar top tips om je de beste kans te geven om iemand in het buitenland te ontmoeten:

Wees open minded

De beste manier om een nieuw land te ervaren is door het te omarmen en er open voor te staan. Hetzelfde geldt voor daten in het buitenland. Grijp de kans om in een nieuwe omgeving te zijn en probeer Bumble’s trend van ‘open casting’ en daten buiten je ’type’.

Doe mee met de lokale scene

Als je in het buitenland reist, heb je misschien weinig tijd. Als je van plan bent om op vakantie te daten, koppel dan een bezoek aan een culturele bezienswaardigheid of activiteit aan vast. Het is niet alleen een goede ijsbreker, maar je kunt ook wat sightseeing van je lijstje afstrepen.

Ga voor spontaniteit

Uit gegevens van Bumble blijkt dat 3 op de 4 mensen op Bumble spontaner zijn op vakantie. Spontane ontmoetingen kunnen een kans zijn om plezier te hebben en jezelf op een andere manier te ontdekken. Als je in het buitenland aan het daten bent, omarm dan het onbekende en de opwinding over het hebben van losse plannen. Zelfs als je je buiten je comfortzone voelt, kan het de kans zijn om iets nieuws en onverwachts te beginnen.