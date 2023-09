Open Monumentendag bij Natuurmonumenten

Laatst geüpdatet op september 8, 2023 by Redactie

Dit weekend opent Natuurmonumenten de deuren van tientallen cultuurhistorische gebouwen. Veel daarvan zijn gewoonlijk niet toegankelijk voor publiek. De Open Monumentendagen staan dit jaar in het teken van het thema ‘levend erfgoed’. Denk aan culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden. De verrassende verhalen die daarbij horen, komen aan bod tijdens excursies in landhuizen, kastelen, molens, forten, boerderijen en eendenkooien.

Door het hele land worden eeuwenoude molens, waterwerken, kastelen, watertorens, forten en hoeves beschermd en zorgvuldig beheerd door particulieren en verenigingen. Natuurmonumenten beschermt naast de natuur ook het bijbehorend cultureel erfgoed. De vereniging heeft ruim 112.000 hectare natuurgebied en meer dan 3.100 cultuurhistorische bouwwerken in beheer. Speciaal voor de Open Monumentendagen zijn diverse doorgaans gesloten monumenten op die twee dagen toch te bezichtigen. Er worden daarbij vele rondleidingen, wandelingen, demonstraties, workshops en andere activiteiten georganiseerd om het erfgoed voor de bezoekers te laten leven.

Hier enkele aanraders voor het bezoeken van de Open Monumentendagen komend weekend. Een volledig overzicht van alle activiteiten en deelnemende locaties van Natuurmonumenten is te vinden op: natuurmonumenten.nl/openmonumentendag.

Tweehonderd jaar levend erfgoed in Siertuin Gooilust

Levend erfgoed, het thema van Open Monumentendag is typerend voor de weelderige Siertuin op Landgoed Gooilust. Dit jaar bestaat de Siertuin precies 200 jaar. Het was het paradepaardje van de vroegere bewoners van Gooilust die hier een beroemde verzameling aan dieren en planten tentoonstelden. Toen alleen te bezoeken door de high society, maar nu is iedereen van harte welkom. De bijzondere geschiedenis van het landgoed en haar bewoners komt tot leven tijdens een anderhalf uur durende wandeling over de buitenplaats en door de Siertuin. In de Gnoestallen opent Natuurmonumenten een nieuwe foto-expositie over de geschiedenis van de Siertuin.

Kunst, cultuur en natuur bij Oude Buisse Heide

Op het landgoed Oude Buisse Heide, dat ooit van kunstenaarsechtpaar Henriëtte en Roland Holst was, komt het erfgoed tijdens de Open Monumentendag op een kunstzinnige manier tot leven. Zo voert een dans- en poëzieroute langs alle iconische plekken van het landgoed en zijn verschillende rondleidingen en workshops te volgen. Speciaal tijdens Open Monumentendag is naast de Herenkamer en het Atelier ook de Angorahoeve opengesteld. Onlangs is het voormalige zomerverblijf van Henriëtte heringericht met onder meer een behang waarop één van de werken van Richard Roland Holst te zien is.

Landgoed Oude Buisse Heide, Zundert, Kempen, Noord-Brabant, Nederland, Europa

Terug in de tijd in Kasteel Eerde

Wie door de poort van het landgoed van Kasteel Eerde loopt, waant zich direct een paar eeuwen terug in de tijd. Het park met monumentale lanen en versierde bosvlakken, aangelegd in Frans classicistische stijl, de kasteeltuin, het bloemen mozaïek en de boomgaard. Het kasteel is versierd met een hardstenen omlijsting, wapensteen en uurwerk. Heel bijzonder is het interieur, dat nog nagenoeg authentiek is en dateert uit de bouwtijd. Schouwen zijn betimmerd in Lodewijk XIV-stijl. Er hangen veel portretten van vroegere bewoners en prachtige wandkleden. Open Monumentendag biedt een exclusief kijkje in het anders voor bezoekers gesloten kasteel. Ook leuk voor kinderen, die als ridder of prinses op de foto mogen voor het kasteel.

Landgoed Eerde, Kasteel Eerde, Eerde, Salland, Overijssel, Nederland, Europa, Landgoed Eerde, Kasteel Eerde

Fotowedstrijd

Door de overdracht van historische verhalen en sprekende beelden kan erfgoed weer gaan leven. Daarom organiseren de zeven grootste erfgoedorganisaties van Nederland dit jaar een fotowedstrijd tijdens de Open Monumentendag. Bezoekers die de meest iconische foto’s maken van cultureel erfgoed in Nederland, maken kans op mooie prijzen. Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl/omdfotowedstrijd