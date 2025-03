Opladen met hortensia

Laatst geüpdatet op maart 12, 2025 by Redactie

Een kamerplant die vol met bloemen zit en een positief effect heeft op lichaam en geest. Zo kun je de kamerhortensia misschien het best omschrijven. De prachtige bloemen geven kleur aan het interieur en helpen je ook om op te laden. Daarnaast verbetert de hortensia het binnenklimaat.

Relax

De hortensia vindt zijn oorsprong in onder meer Japan, waar ook het fenomeen ‘plant bathing’ vandaan komt. Deze Japanse traditie onderstreept de positieve effecten van natuur op lichaam en geest. Het contact met planten en hun natuurlijke kleuren en geuren vermindert stress, verlaagt de bloeddruk en versterkt de mentale gezondheid. Haal dit effect in huis door kamerhortensia’s te plaatsen in je favoriete zithoek of maak een persoonlijke spa van je badkamer. Door hortensia’s met witte of pastelkleurige bloemschermen te combineren met groene planten, zoals varens, creëer je een relaxte sfeer om jezelf helemaal op te laden en nieuwe energie op te doen.

Voel je lekker

Tijdens de eerste maanden van het jaar wordt er een stuk minder geventileerd omdat we ramen en deuren vaak gesloten houden. Het gevolg is dat de relatieve luchtvochtigheid in huis te laag is. Dat merk je onder andere aan droge ogen, een kriebelende keel of hoofdpijnklachten. Herkenbaar? Zet dan eens een paar hortensia’s in huis. Het water dat je aan de plant geeft, wordt door de wortels opgenomen en wordt via het groene blad weer afgegeven aan de lucht. Door deze verdamping verbetert de luchtvochtigheid in huis en worden gezondheidsklachten tegengegaan. Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat kamerhortensia’s dit als beste doen.

Vrolijke energieboost

Met name tijdens de eerste maanden van het jaar, wanneer het buiten vaak grijs en grauw is, kun je wel een extra vrolijke oppepper gebruiken. Ook dat is een goede reden om kamerhortensia’s in huis te halen. Kies dan vooral voor felgekleurde soorten die geven een extra positieve en vrolijke vibe!

Lang genieten

Een kamerhortensia is een gemakkelijke kamerplant en heeft witte, roze, blauwe, paarse, groene of rode bloemen. Zet de plant op een plekje met voldoende daglicht (geen volle zon) en geef zo’n twee keer per week een scheut water. Zo geniet je minstens vier weken lang van de prachtige hortensiabloemen.



Tip: Wil je een uitgebloeide kamerhortensia een tweede leven geven? Plant ‘m in de tuin nadat de kans op nachtvorst is geweken Het volgende jaar komt daar de hortensia opnieuw tot bloei.



Kamerhortensia’s zijn van februari tot juni verkrijgbaar bij bloemisten, tuincentra, supermarkten en online.