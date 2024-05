Opscheppen over stress kan ervoor zorgen dat je minder competent en minder aardig overkomt op het werk

Laatst geüpdatet op mei 27, 2024 by Redactie

Hoewel het werk voor iedereen af en toe stressvol is, dragen sommige mensen stress als een ereteken. Ze nemen er een mee voor het team en willen je er alles over vertellen. Nieuw onderzoek van het Terry College of Business van de Universiteit van Georgia heeft uitgewezen dat mensen die opscheppen over hun stressniveaus door hun collega’s als minder competent en minder aardig worden gezien.

“Dit is gedrag dat we allemaal hebben gezien, en waar we ons allemaal ooit schuldig aan kunnen maken”, zegt Jessica Rodell, hoofdauteur van het onderzoek en hoogleraar management aan het Terry College of Business van de UGA. “Toen ik me afvroeg waarom mensen dit doen, dacht ik dat we het misschien over onze stress hebben omdat we willen bewijzen dat we goed genoeg zijn. We kwamen erachter dat dat vaak averechts werkt.”



In een eerste enquête vergeleken 360 deelnemers uitspraken van denkbeeldige collega’s die net terugkwamen van een conferentie. Deelnemers beoordeelden hun denkbeeldige collega op sympathie, competentie en de waarschijnlijkheid dat zij de collega op het werk zouden helpen.



In de enquête beschreef de stress-opscheppende collega de conferentie als “nog maar één ding op mijn bord. En ik was al tot het uiterste gestresst … je hebt geen idee onder welke stress ik verkeer.



Deelnemers beoordeelden die persoon als aanzienlijk minder sympathiek en minder bekwaam dan iemand die zei dat het werk stressvol was of die alleen maar vertelde hoe geweldig de conferentie was. Deelnemers zeiden ook dat ze de klagende collega minder snel zouden helpen als deze op het werk overbelast zou raken.



“Mensen doen zichzelf schade door iets te doen waarvan ze denken dat het hen beter zal doen overkomen bij hun collega’s”, zegt Rodell.



Het team van Rodell vond vergelijkbare resultaten bij het ondervragen van nog eens 218 echte werknemers over hun ervaringen met opscheppers over stress. Maar de onderzoekers ontdekten ook dat werknemers met collega’s die opscheppen vaak hogere niveaus van persoonlijke stress en burn-out rapporteerden.



Opscheppen over stress creëert de perceptie dat chronische hoge stressniveaus een verwacht en normaal onderdeel zijn van de werkcultuur, zei Rodell.



“Als iemand voortdurend over zijn of haar stress praat en erover opschept, lijkt het alsof het een goede zaak is om gestrest te zijn”, zegt Rodell. “Het slaat gewoon over op de collega naast hen. Ze voelen zich uiteindelijk meer gestrest, wat leidt tot een hogere burn-out of terugtrekking uit hun werk. Zie het als dit spiraalvormige, besmettelijke effect van de ene persoon op de andere.”



Even belangrijk, zei Rodell, was wat ze niet vonden. Mensen die terloops hun stressniveau bespraken of werknemers die als gestrest werden ervaren, genereerden niet dezelfde kwade wil bij hun collega’s. En ze gaven hun collega’s geen stress.



“Het is niet het gestresste deel dat een probleem is,” zei ze. “We ontdekten dat als ik je als gestrest ervaar, ik je eigenlijk als competenter zie.”



De boodschap voor werknemers is om twee keer na te denken voordat ze opscheppen over hun zware werkdruk of overvolle agenda, zei Rodell.

“Als je je echt gestrest voelt, is het oké om de juiste vertrouwenspersoon te vinden om mee te praten en erover te praten”, zei ze. ‘Maar houd er rekening mee dat het geen ereteken is om over op te scheppen; dat zal averechts werken.



Het is misschien belangrijker dat managers het gedrag herkennen, zei Rodell.



“Het is niet goedaardig,” voegde ze eraan toe. “Het schaadt niet alleen de opscheppende collega. Als werknemers iemand zien opscheppen over hun stress, zal dat een overloopeffect hebben dat grotere gevolgen kan hebben voor de werkplek.”