Opvallende, nieuwe tuinplant: slingerhortensia

Bloemliefhebbers opgelet! Er is een nieuwe tuinhortensia: French Bolero. Met z’n opvallende uiterlijk verschilt deze hortensia sterk van traditionele soorten. De bloemschermen zitten namelijk niet alleen aan het einde van de takken, maar ook erlangs. Dat zijn dus extra veel bloemen. De tuinplant wordt ook wel slingerhortensia genoemd doordat de buigzame takken sierlijke bloemenslingers lijken. De French Bolero is verkrijgbaar in twee kleuren: pastelroze en zachtblauw. In 2020 is de populaire witte slingerhortensia Runaway Bride geïntroduceerd.

Balkon en terras

Zowel de French Bolero als Runaway Bride hebben afhangende taken en worden zo’n 50 cm hoog. Daardoor zijn slingerhortensia’s behalve voor in borders ook bijzonder geschikt voor balkon, terras, patio en kleine stadstuintjes. Bijvoorbeeld in hoge potten, bakken aan een schutting of in een macraméhanger. De bloemenslingers komen zo extra goed tot hun recht.

Snoei niet nodig

De eerste bloemen verschijnen in mei en de plant blijft tot in het najaar non-stop nieuwe knoppen vormen. De vorstbestendige slingerhortensia is tijdens de wintermaanden in rust. In het voorjaar loopt de tuinplant opnieuw uit en verschijnt er weer groen blad met bloemen. Een slingerhortensia hoef je niet te snoeien al kun je natuurlijk altijd een paar bloemen afknippen om de (tuin)tafel mee te decoreren.

Verzorgingstips

Een slingerhortensia kun je zowel op een zonnige als op een schaduwrijke plek zetten. Het beste gedijt de plant op een plekje in de halfschaduw. Geef ‘m regelmatig water net als alle andere hortensia soorten. Als de grond licht vochtig aanvoelt, is dat prima. Om de plant gezond en sterk te houden, geef je ook regelmatig een beetje plantenvoeding. Slingerhortensia’s doen het uitstekend in een pot op balkon of terras. Leg wel een laag hydrokorrels op de bodem van de pot. Die nemen het teveel aan gietwater op en geven het bij droogte weer af. Vergeet ook niet om te checken of er gaatjes in de bodem zitten. Op deze wijze zal de plant nooit kunnen ‘verdrinken’ en heb je heel lang plezier van je slingerhortensia.

Slingerhortensia’s zoals de French Bolero en Runaway Bride zijn verkrijgbaar bij tuincentra en webwinkels.