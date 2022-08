Opvoeding: Zo wordt je kind een gelukkig mens!

Hoe werkt een goede opvoeding eigenlijk? Daarover verschillen de meningen. Want voor elk kind en voor elk gezin is onderwijs een zeer individuele factor. Over één punt zijn bijna alle ouders het eens. Je kinderen moeten onafhankelijke en gelukkige mensen worden die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven.



Als het gaat om het opvoeden van kinderen, hebben experts ontdekt dat het allerbelangrijkste is om de persoonlijkheid van kinderen vanaf jonge leeftijd te koesteren. Op deze manier kan je kind later in het leven stabiele, gelukkige relaties hebben, succesvol zijn – en zo fysiek en mentaal gezond mogelijk blijven. Nu vraag je je waarschijnlijk af: hoe doe ik dat eigenlijk? Welke vaardigheden moet ik aanmoedigen die essentieel zijn voor ontwikkeling? We hebben goed nieuws. Volgens huidig ​​onderzoek zijn er precies drie vaardigheden: empathie, optimisme en zelfvertrouwen.

Empathie: begrip ontwikkelen voor anderen

Het vermogen om zich in te leven in anderen speelt een belangrijke rol in de huidige samenleving. Kinderen die met empathie zijn opgevoed, zijn minder agressief, minder egoïstisch en passen beter in groepen. Allemaal essentiële eigenschappen in een wereld waar teamwork steeds belangrijker wordt.



Gemiddeld kunnen kinderen vanaf drie jaar zich goed inleven in de emotionele wereld van andere mensen. Pas op deze leeftijd kunnen ze volledig onderscheid maken tussen de gewaarwordingen van zichzelf en die van anderen. Voor die tijd kunnen kinderen alleen egocentrische empathie tonen. Dingen doen die hen in bepaalde situaties ook zouden helpen, zoals: een teddybeer geven om een ​​huilend kind te troosten.



In het ouderschap kun je empathie aanmoedigen door met je kind te praten over de gevoelens van anderen. Dit geeft je kind de kans om te reflecteren op de eigen omgang met gevoelens. Het is geweldig om te lezen. Ook is het belangrijk dat je zelf het goede voorbeeld geeft. Want als ouders medeleven tonen en reageren op de gevoelens van andere mensen, leert het kind van dit positieve rolmodel.



Een andere opvoedingsmethode is de inductieve opvoedingsstijl. Ouders leggen hun kinderen de gevolgen van hun daden uit. In conflictsituaties appelleren ouders aan de gevoelens van hun kinderen: “Hoe zou jij je voelen als Lilly je pop van je afpakt?”

Optimisme: de positieve manier van denken

Kinderen die optimistisch zijn opgevoed, kunnen over het algemeen beter omgaan met mislukkingen. Omdat ze de zaken vooral positief zien en beter kunnen omgaan met tegenslagen. Logisch dus dat ze het gemiddeld beter doen op school, succesvoller zijn op het werk, gelukkiger zijn en zelfs langer leven.



Of een persoon veel optimisme heeft, is over het algemeen erg afhankelijk van zijn genen. Maar je hoeft niet te wanhopen! Als ouder kun je met je opvoeding veel doen om dit vermogen bij je kind te bevorderen. Het belangrijkste is dat kinderen leren van het model. Als de stemming thuis optimistisch is, neemt de kans toe dat je kind ook een kleine of grote optimist wordt. Ouders die ondanks problemen zelfverzekerd blijven en positief naar de toekomst kijken, stralen dat af ​​op hun kroost. Volgens een Fins onderzoek zijn kinderen het gelukkigst als hun ouders zich inzetten om anderen te helpen. En dat kun je al van jongs af aan in je opvoeding integreren – of je nu samen kikkers gaat redden of heerlijke pasta klaarmaakt voor het familiediner.



Optimisme in het onderwijs begint met schelden. Als je kind weer iets heeft verzonnen, vermijd dan uitdrukkingen als “nooit” en “altijd”. Je bent pessimistisch en laat kinderen geloven dat dingen onveranderlijk zijn. Hier is een voorbeeld: in plaats van te zeggen “Je bent altijd brutaal”, kun je het relativeren met “Maar vandaag ben je brutaal”. Dit laat je kind zien dat het niet als persoon wordt bekritiseerd, maar op zijn huidige gedrag – en dat kan worden veranderd.

Zelfvertrouwen: je eigen sterke punten herkennen

Een ander belangrijk punt in de opvoeding is het versterken van het zelfvertrouwen. Om je kind zich sterk te laten voelen en een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen, moet je het aandacht en waardering geven. En stimuleer je kind regelmatig om zelfbewust zijn eigen vaardigheden uit te proberen. Dit begint al in de kindertijd, bijvoorbeeld wanneer je kind een toren bouwt van houten blokken. Dit is waar het zich realiseert dat het de mogelijkheid heeft om doelen te bereiken. Ook al zijn er soms tegenslagen. Als de toren instort, moedig je je kind aan om niet op te geven, maar het opnieuw te proberen. En uiteindelijk gaat het lukken! Het is goed voor het vertrouwen. Immers, wie het gevoel heeft zijn omgeving te kunnen beïnvloeden, voelt zich belangrijk en sterk.



Om het zelfvertrouwen in het ouderschap te vergroten, is het belangrijk dat ouders de positieve kanten van het kind zien. Focus niet op wat niet werkt, focus op de goede dingen. Omdat dit vaak moeilijk is in het stressvolle leven van alledag, helpt het veel ouders om een ​​lijst te maken van de positieve eigenschappen en capaciteiten van hun kind. En om ze keer op keer te prijzen. Je kunt ook samen op zoek gaan naar hobby’s en talenten die je kind graag doet en vooral goed kan. Zo kun je ze samen promoten en het zelfvertrouwen versterken.