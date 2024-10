Orchideeën: kleurrijk, langbloeiend en makkelijk

Laatst geüpdatet op oktober 15, 2024 by Redactie

Wil je een stijlvol kleuraccent aanbrengen in het interieur? Denk dan eens aan orchideeën. Deze kamerplanten zijn er in tal van verschillende kleuren en vormen. Je fleurt er op eenvoudige wijze het interieur mee op. Tel daarbij op dat de verzorging buitengewoon makkelijk is en je lang kunt genieten van orchideeën.

Kleurrijk

Orchideeën komen van oorsprong uit de oerwouden in Zuidoost-Azië. Daar groeien ze met hun (lucht)wortels tegen bomen en rotsen. Er zijn maar liefst 25.000 (!) soorten met elk hun eigen kleur, vorm of motief. Het meest bekend zijn de vlinderorchidee, tijgerorchidee, viooltjesorchidee, en het venusschoentje. De bloemen hebben een uni-kleur, maar kunnen ook gespikkeld of gestreept zijn. Wat je interieursmaak ook is, er is altijd een orchidee te vinden die voor een kleurrijk en stijlvol accent zorgt.

Langbloeiend

Omdat de plantenfamilie van de orchidee uit veel leden bestaat, verschilt de bloeitijd per soort. Je kunt er in het algemeen vanuit gaan dat de meeste orchideeën twee maanden stralen en vaak zelfs langer. Daarna volgt een bloeipauze waarin je de plant nauwelijks hoeft te verzorgen. Na een snoeibeurt en wat geduld zie je de orchidee uitlopen en verschijnen er weer nieuwe bloemknoppen. Voor veel mensen is dit een trots moment.

Makkelijk

Je denkt misschien dat zo’n imposante plant als de orchidee een intensieve verzorging vraagt. Mis! Het is juist een bijzonder makkelijke plant. Zet ‘m op een plekje met daglicht, maar geen direct zonlicht. Daarna is het enige wat van belang is om de juiste hoeveelheid water te geven. Dat kan op verschillende manieren. Het beste is om eens per week de wortelkluit een kwartiertje in een bakje met water te zetten. Even laten uitlekken en dan weer terugzetten in de sierpot. Je kunt natuurlijk ook met een gieter watergeven: een scheut (circa 60 ml) per week is voldoende. Om het extra makkelijk te maken: grijze luchtwortels geven aan dat het tijd is om water te geven. Zijn de wortels groen? Dan hoef je niets te doen!



Fotocredit: Orchidinfo.eu