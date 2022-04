Orgasmekloof beïnvloedt hoeveel vrouwen er een willen

Uit een door Rutgers geleide studie blijkt dat wanneer mannen en vrouwen vaker orgasmen in hun relatie hebben, ze meer orgasmes willen en verwachten. Het tegenovergestelde gebeurt wanneer een persoon minder vaak een hoogtepunt bereikt. De studie onderzoekt de orgasmekloof, een bekend fenomeen waarbij mannen aanzienlijk vaker klaarkomen dan vrouwen tijdens heteroseksuele seks.

Omdat vrouwen over het algemeen minder orgasmen hebben dan mannen, verklaren de bevindingen waarom vrouwen minder nadruk leggen op het belang van een orgasme voor hun seksuele bevrediging in vergelijking met mannen. De resultaten suggereren dat deze cyclus van ongelijkheid zich waarschijnlijk herhaalt in plaats van verbetert binnen een relatie wanneer vrouwen die minder vaak een orgasme hebben, minder belang hechten aan dit soort seksueel genot.

De onderzoekers ondervroegen 104 seksueel actieve koppels over hoe vaak ze een orgasme krijgen, de ideale hoeveelheid die ze zouden willen en hoe vaak ze verwachten dat mensen zouden moeten, en vonden een hiaat in deze relaties, waarbij mannen vaker een climax bereiken dan hun vrouwelijke partners.

“Onze verwachtingen worden gevormd door onze ervaringen, dus wanneer vrouwen minder klaarkomen, zullen ze minder verlangen en verwachten dat ze een orgasme zullen krijgen”, zegt Grace Wetzel, een Rutgers-promovendus in de sociale psychologie die pleit voor orgasmegelijkheid voor haar 10.000 volgers op sociale media. “Als vrouwen hun verwachtingen op deze manier verlagen, kan de ongelijkheid van het orgasme in relaties bestendigen.”

Wetzel zegt dat de verwachtingen en het verlangen van een persoon naar een uitkomst hun toekomstige gedrag beïnvloedt, en bepaalt hoe gemotiveerd ze zijn om die uitkomst na te streven – in dit geval – het ultieme seksueel genot.

“De orgasmekloof heeft gevolgen voor het plezier, de empowerment, de seksuele bevrediging en het algemeen welzijn van vrouwen”, zegt Wetzel, die vaak spreekt over de realiteit van de ongelijkheid in seksueel genot. “Belangrijk is dat dit een kwestie van gendergelijkheid is. Vrouwen leren minder te verwachten en tevreden te zijn in hun seksuele interacties met mannen.”

De onderzoekers benadrukten het belang van het verhogen van de verwachtingen van vrouwen over en het recht op een orgasme tijdens seks met mannen in de hoop deze cyclus te doorbreken voor vrouwen die meer orgasmes in hun seksuele relaties willen hebben.