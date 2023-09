Orgasmic Birth: de voordelen van seksueel genot tijdens de bevalling

Laatst geüpdatet op september 28, 2023 by Redactie

Bevallen kan pijnlijk en eng aanvoelen. Maar ook krachtig en magisch. Orgasmic Birth gaat over sensualiteit en lichaamsbewust zijn tijdens de geboorte en wordt een steeds vaker voorkomend gespreksonderwerp in zwangerschapskringen. We geven hier tips over hoe je door plezier en sensualiteit een positieve bevallingservaring kunt bereiken.

Een orgasme hebben tijdens de zwangerschap kan verschillende voordelen hebben. Er komt onder andere de stof oxytocine vrij, die de cortisolspiegel verlaagt, pijn verlicht en spanning vermindert. Seksueel genot kan ook de voorwaarden scheppen voor een positievere bevalling. Orgasmic birth gaat over het omarmen van je seksuele verlangen en plezier, voor meer ontspanning en pijnverlichting tijdens je bevalling. Door het lichaam zowel mentaal, emotioneel als fysiek voor te bereiden, neemt de kans op een betere bevallingservaring toe.

Voor sommigen kan het vreemd aanvoelen om een ​​bevalling te combineren met seksueel genot. Maar het feit is dat er verschillende voordelen zijn aan het omarmen van je seksuele genot tijdens de bevalling. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je meer ontspannen bent en je gesterkt voelt tijdens de bevalling. Het is niet ongebruikelijk om te horen over angst voor de bevalling of over vrouwen die moeilijke of zelfs traumatische bevallingen hebben meegemaakt. Het is triest omdat bevallen in plaats daarvan een ongelooflijk krachtige ervaring kan zijn.

Lees ook: Zwangerschap en seks – de belangrijkste vragen en antwoorden

De tips voor een fijnere bevalling:

Masseer en streel

Door massage en strelingen wordt het liefdeshormoon oxytocine uitgescheiden, dat als pijnstiller werkt en ons meer ontspannen maakt. Door jezelf aan te raken of door je partner het te laten doen tijdens de zwangerschap en bevalling kan het ook na de zwangerschap makkelijker zijn om de seksuele identiteit te behouden. Gebruik glijmiddel of een vochtinbrengende crème die ook werkt op de meer intieme delen van het lichaam en vraag je partner om je te masseren!

Een sfeer die je een veilig gevoel geeft

Ziekenhuisomgevingen zijn niet altijd even gezellig. Om een ​​aangenamere sfeer te creëren, kan het een goed idee zijn om geurkaarsen of een geurspray mee te nemen die je een veilig en rustig gevoel geven. Je kunt ook proberen de lichten te dimmen en een afspeellijst met rustgevende muziek op te zetten om een ​​meer ontspannen en sensueel gevoel in het lichaam te creëren.

Masturberen

Als we klaarkomen, laten we spanning los. Om de kans op een positievere bevallingservaring te vergroten, wil je juist spanning en angst vermijden. Tussen het werk door masturberen kan daarom een ​​goede manier zijn om te ontspannen. Voor degenen die de weg naar een orgasme willen vereenvoudigen, kan bijvoorbeeld een clitorisstimulator een alternatief zijn.

Visualiseer je geboorte

Visualisatie is een belangrijk hulpmiddel om tot een fijnere bevalling te komen. Als je iets voor je kunt zien, is het gemakkelijker om het in werkelijkheid te laten gebeuren. Voor de bevalling kan het daarom goed zijn om je mentaal voor te bereiden door positieve gedachten te oefenen in combinatie met visualisatie van wat je wilt dat er gebeurt.

Denk aan de adem

Het lichaam heeft verschillende ingebouwde hulpmiddelen die je kunt gebruiken om je rustig en comfortabel te voelen voor je bevalling. Door je bewust te worden van je ademhaling en de energie van je lichaam te voelen, kun je bijvoorbeeld ervaren dat je meer ontspannen wordt.