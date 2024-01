Originele activiteiten met je vriendinnengroep

Laatst geüpdatet op januari 3, 2024 by Redactie

Het leven kan af en toe erg druk en hectisch worden, en daarom is het des te belangrijker om tijd te maken voor je vriendinnengroep. Het is gemakkelijk om te vergeten hoe fijn het kan zijn om even te ontstressen van je werk, door samen met je vriendinnen af te spreken. In deze blog delen we daarom een aantal leuke en originele activiteiten die je kunt doen met je vriendinnen om even te ontsnappen aan alle stress van het dagelijks leven.

Creatieve workshops

Het kan heel ontspannend werken om af en toe creatief bezig te zijn. Het gaat niet alleen om het eindresultaat, maar vooral om de weg ernaartoe. Terwijl je je creativiteit de vrije loop laat, kun je genieten van een rose wijn en gezellig bijkletsen met je vriendinnen. Misschien ontdek je zelf ook nog eens nieuwe talenten! Volg bijvoorbeeld een schilderworkshop, waarbij je je innerlijke Bob Ross kunt omarmen. Zo leer je allerlei technieken en weet je ook hoe je creatief bezig kunt gaan. Of leer pottenbakken, waarbij je een leuk kunstwerk maakt waar je zelf ook nog eens gebruik van kunt maken. Is je vriendinnengroep gek op mode? Dan is het ook erg leuk om zelf te leren hoe je kleding kunt maken. Je maakt samen leuke kunstwerken en creëert blijvende herinneringen.

Samen koken

Voor een avondje samen eten kun je natuurlijk eten bestellen, maar het is nog leuker om samen een maaltijd te bereiden. Naast dat je samen kunt genieten van het lekkere eten, leer je ook samenwerken. Zorg ook voor een aantal verschillende wijnen om van te genieten tijdens het koken, maar ook tijdens de maaltijd. Je kunt de gerechten zo ingewikkeld of zo simpel maken als je zelf wilt. Ga je voor een chic driegangendiner, of zijn jullie meer van de tapasgerechtjes? Ga creatief te werk en maak de lekkerste gerechten. Zo organiseer je een eindeloze avond vol heerlijk eten waar je samen gezellig van kunt genieten.

Wellnessdag

Zijn jullie allemaal wel toe aan echte ontspanning? Organiseer dan een wellnessdag. Neem samen een bezoekje aan een spa om even te kunnen ontsnappen van alle hectiek. En een wellnessdag samen met je vriendinnen is bovendien ook nog eens erg gezellig. Het is het perfecte moment om even bij te kletsen en verhalen te delen. Ook kun je thuis een wellnessdag organiseren. Maak zelf gezichtsmaskers van de beste ingrediënten en geniet ondertussen van een heerlijk drankje en rustige muziek op de achtergrond. Samen kunnen jullie even de ultieme rust opzoeken. Ook werkt het erg ontspannend om samen te lachen en jullie vriendschap te vieren.