Creativiteit, verbeeldingskracht, persoonlijkheid en vaardigheid zijn enkele van de elementen waarmee je nail art van alle soorten en moeilijkheidsgraden kunt maken. Er zijn veel mogelijkheden en creatieve manieren om je nagels te lakken. Hier delen we enkele eenvoudige en originele ideeën om in praktijk te brengen.



De keuze van nagelontwerpen is afhankelijk van verschillende factoren. Naast persoonlijke smaak en vaardigheden met elementen als nagelvijlen, buffers, borstels en gels, moeten we bijvoorbeeld ook rekening houden met de vorm en lengte van onze nagels. Met een groter oppervlak kun je een gedetailleerdere decoratie maken. Maar zelfs op de kortste nagels is het mogelijk om iets elegants en moois te creëren, zonder onopgemerkt te blijven.



Ideeën: Onder de ontwerpen en vormen die gemakkelijker op onze nagels te doen zijn, vinden we lijnen, maar een andere optie zijn stippen. Vanuit deze basis kun je met een beetje geduld en ervaring andere ontwerpen ontwikkelen, zoals bloemen en vlinders, dit zijn enkele van de originele manieren om je nagels te lakken.



Aanbeveling: Alvorens op je nagels te tekenen is het raadzaam om te beginnen met een goede manicure.

Het benodigde pakket

Het eerste dat je in gedachten moet houden en niet moet onderschatten, is de basis. Voordat we aan het werk gaan, moeten we beginnen met de manicure. Hiervoor moeten in onze nagelkit watten, nagellakremover, fijne en grove vijlen, nagelknippers en nagelriemolie zitten.



Afhankelijk van je behoeften en smaak, zal elke vrouw kunnen beoordelen of ze nagels in gel wil herstellen of, als de natuurlijke lengte voldoende is. Zodra het technische gedeelte is gedaan en de nagels zijn gevormd, kunnen er tekeningen op de nagels worden gemaakt met nagellak. Als je wilt is het ook heel handig om de nagelbasis aan te brengen.



In de nail art kit heb je allerlei nagellakken nodig: van traditioneel tot glanzend, met een glittereffect, metallic, mat en zelfs fluorescerend. Er moeten echter ook de tools zijn om onze ontwerpen te maken. Onder deze, de plakband, waarmee we stroken en vormen kunnen maken, de lunettes, om de French manicure te maken, de folie om de glazuren te mengen, de borstels, de stippen en de sponzen, om het schaduweffect te verkrijgen. Glitters, kleine stickers, lijm en stencils kunnen ook nuttig zijn.

Originele ideeën

Nail art, van de eenvoudigste tot de meest complexe, kan niet alleen worden uitgevoerd op klassieke vierkante nagels, maar ook op puntige en amandelvormige nagels.

Bloemen en dieren

Erg populair, vooral in het voorjaar, zijn strikken, vlinders, lieveheersbeestjes en bloemen. Om bijvoorbeeld lieveheersbeestjes te maken heb je 3 tinten nagellak nodig: wit, zwart en rood. Met het witte glazuur maken we de basis van de nagel; op dit punt moet je met een wattenstaafje of een punt de vorm maken. Hiervoor moet je 2 kruisende cirkels maken, de eerste met de rode nagellak en de andere met de zwarte. Met een afgeronde punt, of een tandenstoker, tekenen we de antennes en de stippen.

Eenvoudige geometrische nail art-ideeën

Een van de eenvoudigste bloemen om te maken zijn madeliefjes. Nadat we de basis hebben gemaakt van de kleur die we verkiezen, hoeven we alleen maar een penseel met fijne punt te gebruiken om de bloemblaadjes en het pointillisme van de bloemkroon te maken.

Thema nagels

Vooral bij speciale gelegenheden is het handig om te weten hoe je afbeeldingen op de nagels tekent. Voor Kerstmis geeft nail art de voorkeur aan het gebruik van rood, zwart en goud.



Op Valentijnsdag kunnen de nagels versierd worden met vele hartjes. Om de harten op de nagels te maken, is het ideaal om amandelvormige of afgeronde nagels te hebben.



Nadat je een basis hebt gemaakt, volstaat het om twee rondingen te maken met de rode nagellak.