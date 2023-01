Oscars ceremonie weer live te zien op Nederlandse televisie

Laatst geüpdatet op januari 24, 2023 by Redactie

In aanloop naar de uitreiking van ‘s werelds belangrijkste filmprijzen kunnen filmfanaten vanaf 7 maart elke avond bij basiszender FilmBox terecht voor de vertoning van Oscar-winnende films. Met als kers op de taart: de Oscars pre-show, rode loper en liveshow in de nacht van zondag 12 op maandag 13 maart 2023 exclusief live op FilmBox. Wie moeite heeft om de hele nacht wakker te blijven kan zich verheugen op een uitgebreide samenvatting op maandag 13 en dinsdag 14 maart om 20.30 uur. Welke films kans maken op het prestigieuze beeldje wordt 24 januari om 14.30 uur bekend gemaakt. De korte Nederlandse animatiefilm It’s Nice In Here van regisseur Robert-Jonathan Koeyers en lange stop-motionfilm Knor van regisseur Mascha Halberstad – beide bekroond op het Nederlands Film Festival – zijn nog in de race.

FilmBox in basispakket tien providers

FilmBox is de zender voor filmliefhebbers waar de hele dag films worden vertoond zonder vervelende reclameblokken. De zender is beschikbaar in het basispakket van Ziggo (kanaal 100), Canal Digitaal (kanaal 14), DELTA (kanaal 34), Caiway (kanaal 22), Online.nl (kanaal 14), Kabelnoord, Plinq, SKP, Trined en Breedband Helmond.

Oscarwinnende films

Wie zin heeft in een filmavond met ijzersterke titels die bij vorige Academy Awards in de prijzen zijn gevallen, kan een week lang afstemmen op FilmBox. Vanaf dinsdag 7 maart start elke avond een prijswinnende productie. Films die achtereenvolgend op het programma staan zijn 12 Years a Slave, Chicago, Selma, The King’s Speech, The Imitation Game, Vicky Cristina Barcelona, Slumdog Millionaire en The Artist.

Uitzendschema Oscar-films op FilmBox:

Di 7 maart, 20:30 12 YEARS A SLAVE (3 Oscars)

Wo 8 maart, 20:30 CHICAGO (6 Oscars)

Do 9 maart, 20:30 SELMA (1 Oscar)

Vr 10 maart, 20:30 THE KING’S SPEECH (4 Oscars)

Za 11 maart, 20:30 THE IMITATION GAME (1 Oscar)

Za 11 maart, 22:00 VICKY CRISTINA BARCELONA (1 Oscar)

Zo 12 maart, 20:30 SLUMDOG MILLIONAIRE (8 Oscars)

Zo 12 maart, 22:35 THE ARTIST (5 Oscars)

Oscars live uitreiking op FilmBox:

Ma 13 maart, 00:30 OSCARS RED CARPET LIVE 2023

Ma 13 maart, 02:00 THE OSCARS LIVE 2023

Ma 13 maart, 20:30 HIGHLIGHTS THE OSCARS 2023

Di 14 maart, 20:30 HIGHLIGHTS THE OSCARS 2023