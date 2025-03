Otitis bij honden: oorzaken, symptomen, behandeling en preventie

Laatst geüpdatet op maart 12, 2025 by Redactie

Otitis zijn ontstekingen van het oor die veel honden kunnen treffen. Ze kunnen pijnlijk zijn en, indien onbehandeld, tot ernstige complicaties leiden. Wat zijn de oorzaken, symptomen, behandelingen en preventieve maatregelen om hondenbezitters te helpen deze veelvoorkomende aandoening beter te begrijpen en ermee om te gaan?

Wat is een oorontsteking?

Een oorontsteking is een ontsteking van het oor die verschillende delen van het oor van de hond kan aantasten: het uitwendige oor (otitis externa), het middenoor (otitis media) of het binnenoor (otitis interna). Otitis externa is de meest voorkomende vorm bij honden. Houd er rekening mee dat otitis een ziekte is die de huid aantast.

Oorzaken van oorontstekingen bij honden

Oorontstekingen kunnen door verschillende factoren worden veroorzaakt, waaronder:



Bacteriële en schimmelinfecties

Allergieën, hetzij van voedsel of van omgevingsoorsprong

Parasieten, zoals mijten

Vreemde voorwerpen, zoals haarspelden, kunnen in het oor terechtkomen en een infectie veroorzaken.

Anatomische problemen: Bepaalde hondenrassen, zoals Cocker Spaniels en Basset Hounds, zijn hier gevoeliger voor vanwege de vorm van hun oren.

Symptomen van oorontstekingen bij honden

Tekenen van een oorontsteking kunnen zijn:



Regelmatig hoofdschudden

Krabben aan de oren

Roodheid en zwelling van het oor

Onaangename geur uit het oor

Oorafscheiding

Pijn bij het aanraken van het oor

Verlies van evenwicht of desoriëntatie (in ernstige gevallen)

Diagnose van oorontstekingen bij honden

De dierenarts zal een volledig onderzoek van de oren van de hond uitvoeren, waarbij het volgende kan worden onderzocht:



Een visueel onderzoek met een otoscoop

Monsters voor microscopische analyse of culturen

Allergietesten als er een allergische oorzaak wordt vermoed

Behandeling van oorontstekingen bij honden

De behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak:



Oren reinigen: Regelmatige, grondige reiniging om vuil en afscheidingen te verwijderen.

Topische medicijnen: Oordruppels die antibiotica, antischimmelmiddelen of ontstekingsremmers bevatten.

Systemische medicijnen: Orale antibiotica of antischimmelmiddelen in ernstige gevallen.

Behandeling van allergieën: Hypoallergeen dieet of medicijnen om allergieën te beheersen.

Preventie van oorontstekingen

Om oorontstekingen te voorkomen, kunnen eigenaren:

Regelmatig de oren van je hond reinigen met producten die door de dierenarts worden aanbevolen

Droog de oren na het zwemmen of borstelen.

Houd de tekenen van allergieën in de gaten en behandel ze onmiddellijk.

Vermijd blootstelling aan bekende irriterende stoffen of allergenen.

Oorontstekingen bij honden zijn een veelvoorkomende, maar behandelbare aandoening. Door de symptomen te herkennen en snel een dierenarts te raadplegen, kunnen eigenaren de pijn van hun huisdier verlichten en complicaties voorkomen. Een goede oorhygiëne en preventieve zorg kunnen het risico op herhaling aanzienlijk verkleinen.