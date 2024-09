Ouders willen duidelijke leeftijdsnormen voor smartphones en sociale media

Laatst geüpdatet op september 19, 2024 by Redactie

Uit een enquête van onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) blijkt dat ouders duidelijke leeftijdsnormen voor smartphones en sociale media willen. Ouders die hun kind al een eigen smartphone gaven kijken regelmatig met spijt terug op die beslissing.

De enquête is in augustus uitgevoerd door PanelClix onder een representatief panel van meer dan 1200 ouders met kinderen tussen de 8 en 18 jaar. Ruim 1000 ouders hebben hun kind al een eigen smartphone gegeven, gemiddeld rond 11-jarige leeftijd. Ongeveer een derde had die beslissing achteraf het liefst uitgesteld. Ze maken zich onder meer zorgen over de invloed van sociale media op de mentale gezondheid en de sociale vaardigheden van hun kind. Ook leidt overmatig schermgebruik regelmatig tot ruzie in het gezin. Bijna de helft van de ondervraagde ouders vindt dat hun kind verslavingsgedrag vertoont.



In verschillende Europese landen zijn de afgelopen jaren initiatieven ontstaan van ouders die onderling vrijwillige afspraken maken over leeftijdsgrenzen voor smartphonegebruik en sociale media. Zo tekenden meer dan vierduizend Britse ouders een vrijwillige code om smartphones uit te stellen tot veertien jaar en toegang tot sociale media tot de leeftijd van 18.



Uit de enquête van Pointer blijkt dat er onder ouders met jongere kinderen grote belangstelling is voor zulke initiatieven. Een grote meerderheid van ouders die nog geen smartphone gaven, wil dat moment het liefst uitstellen en staat open voor afspraken met andere ouders. 72% van deze groep is voor een wettelijke leeftijdsgrens voor social media van 15 jaar, 44% voor een leeftijdsgrens voor smartphonebezit. De meerderheid van deze ouders vindt dat ze zelf het verkeerde voorbeeld geven door hoeveel ze zelf op hun telefoon zitten.

Uit de enquête blijkt dat ook onder ouders die hun kind al een smartphone met toegang tot social media hebben gegeven, een meerderheid voor een wettelijke leeftijdsgrens voor social media van 15 jaar is. In een meerderheid van de gezinnen zijn er afspraken over schermtijd. Toch mag twee derde van hun kinderen de telefoon meenemen naar de slaapkamer.



Twee maanden geleden is de Nederlandse ouderbeweging Smartphonevrij Opgroeien van start gegaan. In korte tijd wisten zij duizenden ouders in 180 WhatsApp-groepen per school te verzamelen om daar in gesprek te gaan over hoe zij als ouders om willen gaan met smartphones voor hun kinderen. Actrice Thekla Reuten, initiatiefnemer van deze beweging: “Als je samen de groepsdruk wegneemt voor je kinderen en elkaar daarin blijft steunen, dan helpt dat enorm om schermgedoe te voorkomen.”



Frederieke Vriends, directeur van MIND Us, een stichting die zich inzet voor verbetering van de mentale gezondheid van jongeren, sluit daarbij aan: “Wij merken in de samenleving een grote honger naar duidelijkheid over hoe je om moet gaan met telefoons en sociale media. Als je aan jongeren vraagt of die invloed hebben op hun mentale gezondheid, bevestigen ze dat massaal. En ze zeggen dat ze het niet erg vinden als er meer regels zouden komen.”



In Australië heeft de regering een verbod aangekondigd op social media tot een bepaalde leeftijd. Staatssecretaris Karremans (VWS) zegt niet een dergelijk verbod te overwegen, maar erkent wel de roep uit de samenleving. Hij wil in Europees verband kijken naar extra regelgeving voor sociale mediabedrijven. Daarnaast wil hij met adviezen komen aan ouders over verantwoord gebruik van smartphones voor kinderen en jongeren. “We willen ouders meer handelingsperspectief geven.”



Dit onderzoek van Pointer is onderdeel van het KRO-NCRV dossier Druk! De mentale gezondheid van jongeren in ons land verslechtert. KRO-NCRV spreekt in dossier Druk! met jongeren en deskundigen over mentaal welzijn.



Pointer, donderdag 19 september om 20:25 uur op NPO 2.