Ouders zoeken verbondenheid, zinvol schermgebruik en willen massaal verbod op Instagram en TikTok voor kinderen

Ouders willen minder ‘schermstress’ en vooral betere gesprekken met hun kinderen. Meer dan de helft van de ouders (56%) wil een diepere band met hun kind, en 60% verlangt naar meer open gesprekken. Ouders maken zich zorgen over de invloed van sociale media. Zeven op de tien pleit daarom voor een verbod op Instagram en TikTok voor kinderen onder de zestien. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction en Stichting Super Chill, die zich inzet voor de mentale weerbaarheid van kinderen, onder 1.004 ouders van kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar. Opvallende uitkomsten uit het onderzoek zijn; dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen type schermgebruik en dat ouders het lastig vinden om over emoties te praten met kinderen.

87% van de ouders: Er is ook zoiets als positieve schermtijd

In de maatschappij is er op dit moment veel discussie of kinderen onder de 14 jaar een smartphone moeten hebben. Veel ouders zien dit als een gevaar. Maar uit dit onderzoek blijkt ook enige nuance over schermgebruik. Een overgrote meerderheid van de ouders (87%) ervaart ook de positieve kant van het gebruik van een scherm door hun kind. Zo staat 87% positief tegenover actieve schermtijd waarbij kinderen bewegen, zoals met dans- of sportvideo’s. En maar liefst 92% is enthousiast over educatieve schermtijd, zoals schoolwerk en leerzame filmpjes.



Kevin Hengstz, onderzoeker van Motivaction: “Veel ouders, vaak zelf fervent gebruikers van smartphone en social media, worstelen met de digitale opvoeding van hun kind; ze laveren tussen enerzijds het willen afschermen van het kind van toxische invloeden van sociale media en anderzijds het ontwikkelen van digitale weerbaarheid bij hun kind. Het belangrijkste wat we van de Netflix-serie ‘Adolescence’ kunnen leren is dat we met onze kinderen moeten blijven praten om te snappen wat er in hun (digitale) wereld omgaat”.

Lastig om over emoties te praten

Het blijkt dat veel ouders nu juist worstelen met de emotionele kant van opvoeden. Ouders willen graag dieper contact en betere gesprekken. Maar vier op de tien begrijpen de emoties van hun kind niet altijd. En 40% zegt dat praten over gevoelens met een kind vaak meteen ‘iets groots’ wordt. Vooral vaders (46%) vinden dat lastig. “Deze cijfers laten zien dat ouders zich zorgen maken en houvast zoeken,” aldus Geert Pelsma van Stichting Super Chill. “Er is een duidelijke behoefte aan betere gesprekken en meer verbinding thuis.”

Kletskaarten

Om deze verbindende gesprekken te faciliteren heeft Stichting Super Chill kletskaarten, samen met psychologen en pedagogen, ontwikkeld. Ze helpen ouders om op een speelse en luchtige manier in gesprek te gaan met hun kind – óók over moeilijke onderwerpen. Ze zijn makkelijk inzetbaar tijdens het avondeten, in de auto of op de bank. Maar liefst 80% van de ouders zou Kletskaarten willen proberen en twee derde (67%) denkt dat kletskaarten helpen bij het praten over emoties en gevoelens met hun kind.

Wat verder blijkt uit het onderzoek:

Ouders vinden van zichzelf dat hun eigen social media gebruik geen invloed heeft op een goed gesprek met hun kinderen (71%).

Maar liefst 42% van de ouders denkt dat het regelmatig gebeurt dat hun kind zich afzondert.

41% van de ouders bepaalde emoties van de kinderen niet begrijpen.

47% geeft aan dat ze denken dat hun kind zich af-en-toe alleen voelt.