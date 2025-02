Ovenpannenkoeken: Eenvoudig, veelzijdig en heerlijk

Laatst geüpdatet op februari 20, 2025 by Redactie

Ovenpannenkoeken zijn een snel gerecht voor het dagelijkse gezinsleven. Ze zijn eenvoudig te bereiden en je kunt naar smaak variëren: zoet met appels en kaneel of hartig met groenten en feta.

Hoe?

In plaats van kleine pannenkoekjes in porties in de pan te bakken, wordt het hele deeg in een hoge bakplaat in de oven gebakken. Dit bespaart tijd, omdat je niet lang bij het fornuis hoeft te staan. De ingrediënten verschillen niet van die van een ‘normale’ pannenkoek: bloem, suiker, eieren, een beetje olie en melk. Het deeg wordt luchtiger als je een deel van de melk vervangt door bruisend water. Je kunt er ook een snufje zout of wat geraspte citroenschil aan toevoegen en bessen of appelschijfjes bakken.



Meng alle ingrediënten in een kom met een garde en giet het vloeibare deeg in de licht ingevette bakplaat. In de voorverwarmde oven is de pannenkoek binnen 20 tot 30 minuten op ongeveer 200 graden Celsius klaar. Het is normaal dat het deeg in de oven flink rijst en vervolgens inzakt als je het eruit haalt. Laat het iets afkoelen en snijd het in vierkantjes of reepjes.

Inspiratie om de pannenkoeken te beleggen

Nu kun je de pannenkoeken beleggen zoals jij dat wilt, net als bij elke andere pannenkoek. Elk land heeft zijn eigen voorkeuren. De Finnen eten bijvoorbeeld graag “Pannukakku” met aardbeienjam en slagroom. Ook lekker met appelmoes en kaneel, hazelnoot-nougatcrème of vers fruit en citroenmelisse. Als dessert wordt het geserveerd met een bolletje vanille-ijs of met rodevruchtencompote en vanillesaus. In de mediterrane versie zijn rucola met serranoham of tomaten met basilicum en mozzarella heerlijke combinaties. Een ovenpannenkoek is ook ideaal om restjes op te maken, zoals gestoomde groenten van de dag ervoor, salades of kaas. Bovendien kan het gerecht eenvoudig van tevoren worden bereid, zodat je het in porties mee kunt nemen naar kantoor of school.