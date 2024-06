Overmatig social media gebruik in de zwangerschap geassocieerd met depressie

Laatst geüpdatet op juni 26, 2024 by Redactie

Intensief en problematisch social media gebruik tijdens de zwangerschap kunnen leiden tot depressieve symptomen. Dat blijk uit nieuw promotieonderzoek van Tilburg University. “Er moet meer aandacht komen voor deze risicofactoren voor mentale gezondheidsproblemen, die een ongunstige uitkomst kunnen hebben voor moeder en kind.”

Aan Tilburg University is de afgelopen 30 jaar veel onderzoek verricht naar het algemeen welzijn van vrouwen tijdens de zwangerschap. Aanleiding voor het promotieonderzoek van Lotte Muskens, die a.s. vrijdag 28 juni haar proefschrift verdedigt aan Tilburg University, is een merkwaardige trendbreuk. Hoewel de laatste decennia veel risicofactoren voor het krijgen van een depressie tijdens de zwangerschap zijn verbeterd, zoals hoger opleidingsniveau, minder roken en alcoholgebruik, bleek het aantal vrouwen met depressie toe te nemen. “Daarom wilden we onderzoeken of er nieuwe risicofactoren zijn ontstaan,” aldus Muskens.

In haar onderzoek volgde zij meer dan 2000 vrouwen vanaf 12 weken zwangerschap tot aan de bevalling. De intensiteit van het gebruik van social media, de tijd die werd gespendeerd op social media en de frequentie van het gebruik, evenals het problematisch gebruik van social media, werden in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt het social media gebruik sterk toe te nemen tussen de 12 en 20 weken zwangerschap, om daarna te stabiliseren.

Negatieve maar ook positieve aspecten van social media gebruik

“We hebben ook gekeken naar de gevolgen van vergelijken van de zwangerschap met die van anderen en van het gebruik van social media als informatiebron. Soms rapporteerden vrouwen negatieve gevoelens als gevolg van het gebruik, zoals “die andere zwangere vrouwen op internet zien er veel mooier uit dan ik”, aldus Muskens. Er werd een verband gevonden tussen overmatig social media gebruik en hoge mate van depressieve klachten. “Tegelijkertijd zien we ook veel positieve aspecten van social media gebruik tijdens de zwangerschap, zoals versterkte gevoelens van geruststelling en herkenning.”

Overmatig social media gebruik nog niet erkend als verslaving

In de psychiatrie en psychologie is overmatig social media gebruik nog niet als officieel verslavingsprobleem erkend. “De resultaten van dit onderzoek onderstrepen het belang van meer aandacht in de zorg voor deze nieuwe, nader onderzochte risicofactoren voor mentale gezondheidsproblemen” zo stelt Muskens. “Zorgverleners moeten zich ervan bewust zijn dat (kwetsbare) zwangeren door eenzijdige en onjuiste informatie via social media mentaal in de problemen kunnen komen.” Volgens Muskens kunnen zorgverleners vaker actief vragen naar social media gebruik tijdens de zwangerschap en vrouwen bewust maken van de mogelijke gevolgen van intensief gebruik.