Overtuig headhunters in 2 minuten:

Laatst geüpdatet op juni 2, 2023 by Redactie

Een goed cv is niet meer alles wat nodig is voor een succesvolle sollicitatie. Vooral bij topwerkgevers is de concurrentie tussen sollicitanten voor leidinggevende functies vaak moordend. Headhunters willen het beste – en sollicitanten moeten hen vanaf het begin overtuigen. Informatie moet in elk geval worden gepresenteerd op een manier die is afgestemd op de functie – de headhunter moet daarom in de kortst mogelijke tijd kunnen herkennen of de sollicitant in het bedrijf past of niet. Hier onthullen we hoe je headhunters in slechts twee minuten kunt overtuigen en wat de belangrijkste factoren zijn voor een succesvol sollicitatiegesprek.

Solliciteren en LinkedIn: De juiste presentatie bepaalt of een sollicitant wordt uitgenodigd voor een gesprek

Afhankelijk van het type eerste contact zijn ofwel de sollicitatiedocumenten ofwel het LinkedIn-profiel van de potentiële nieuwkomer het eerste contactpunt dat een headhunter met hem heeft. Daarom moeten HR-managers binnen tien seconden beseffen welke meerwaarde een sollicitant het bedrijf kan bieden. Het is daarom essentieel om de documenten en het cv precies af te stemmen op de vereisten van de functie waarnaar je solliciteert. In plaats van de kijker te overweldigen met een stortvloed aan informatie, zou weging moeten worden gebruikt om specifiek die aspecten te benadrukken die de eigen geschiktheid voor de functie benadrukken.

Markeer ervaringen die het bedrijf vooruit helpen

In het eigenlijke sollicitatiegesprek is er voor een interviewer bijna niets frustrerender dan steeds vragen te moeten stellen. De beste indruk maken dus de kandidaten die geen tijd verspillen aan het sollicitatiegesprek, maar hun pitch richten op de essentie van de functie. De beste manier om dit te doen is om de relevante informatie te structureren als een track record. Het gaat minder om volledigheid en meer om te laten zien dat de sollicitant de vereisten van de functie heeft begrepen. Door middel van ervaringsrapporten die specifiek naar deze vereisten verwijzen, creëert een sollicitant vertrouwen in zijn competentie door zijn eigen denkprocessen en oplossingsbenaderingen te laten zien. Houdt het volgende schema aan: situatie – actie – resultaat.

Het populaire telefoontje voordat je solliciteert

Telefonisch contact met de headhunter voorafgaand aan de daadwerkelijke sollicitatie dient te worden vermeden. Alleen wie een geldige reden heeft, zoals essentiële vragen over de functie die niet op een andere manier beantwoord kunnen worden, kan vooraf telefonisch worden opgehelderd. Al het andere moet pas achteraf worden besproken. Anders verspillen de headhunters onnodig tijd die elders zinvoller kan worden besteed.