7 tekenen dat je overweldigd bent en hoe je ermee om moet gaan

Laatst geüpdatet op april 26, 2024 by Redactie

Je bent misschien bekend met het oude gezegde van tot 10 tellen als je je overdreven gestrest en angstig voelt. Dit is misschien een meer gebruikelijke tactiek voor kinderen om te kalmeren, maar het werkt ook nog steeds magisch voor volwassenen. We geven zeven tips om de signalen te herkennen dat je overweldigd bent.

1. Identificeer je triggers:

Overweldigd raken is een geleidelijke toestand. Van overmatige toewijding tot gewoon teveel doen, het omgaan met overweldigende gevoelens begint met het identificeren van de triggers van je negatieve gevoelens. Weet dat er een handelwijze is die je volgt om overweldigd te raken. Er is ook een alternatieve handelwijze die je volgt om in vrede te komen.

2. Neem afstand van de prikkels:

Het kan een project zijn dat uit de hand is gelopen, of een relatie die gewoon te veel lijkt te zijn om aan te kunnen. Hoe dan ook, wees niet bang om even weg te gaan. Een beetje afstand stelt je in staat om je geest leeg te maken en het grote geheel met meer duidelijkheid te zien. Door de situatie opnieuw te bekijken, kun je bepalen of de stress van dit alles de uitkomst waard is.

3. Diep ademhalen is een goed begin:

Als de angst toeneemt en je voelt een opbouw van negatieve energie, aarzel dan niet om gewoon je ogen te sluiten en een paar keer diep in en uit te ademen. De sleutel is om in te ademen door het middenrif (maagstreek) en langzaam uit door de mond. Iets dat zo eenvoudig is, stelt je in staat jezelf te kalmeren uit de spiraal van negativiteit en terug te keren naar een meer evenwichtige gemoedstoestand.

4. Neem pauzes in je routines op:

Vaker wel dan niet komen gevoelens van overweldigd zijn voort uit voortdurende blootstelling aan een stressfactor. Zorg ervoor dat je pauzes in je werkschema opneemt, hoe druk je het ook hebt, zodat de spanning kan wegebben. Er is niets mis met hard werken, maar vergeet niet om ook tijd vrij te maken om plezier te hebben. Prioriteit geven hieraan geven is belangrijk voor je hersenen, lichaam en ziel om te genieten van het werk dat je doet.

5. Check in met je gezondheid:

Je gezondheid is een perfecte indicator van hoe je met stress en je levensstijl omgaat. Als er te veel angst aanwezig is, lijdt je gezondheid eronder. Vergeet niet voldoende te slapen en gezond en gevarieerd te eten om negatieve gevoelens op afstand te houden. Probeer suiker en bewerkte voedingsmiddelen te elimineren en concentreer je op het consumeren van meer fruit, groenten, volle granen en magere eiwitten in je dieet. Vergeet ook niet om elke dag voldoende te bewegen.

6. Creëer balans tussen hart, geest en lichaam:

Gezondheid en welzijn is een veelzijdig begrip. Om het beste met stressvolle situaties om te gaan, moet je grip hebben op je fysieke, emotionele en mentale gezondheid. Als een van deze uit balans raakt, moet je deze op één lijn brengen om een negatief resultaat voor je gezondheid en angstniveaus te voorkomen.

7. Zoek altijd naar manieren om je stress beter te beheersen:

De beste manier om met gevoelens van overweldiging om te gaan, is door de stress in je leven te verminderen. Dit kan voor verschillende mensen op verschillende manieren worden bereikt. Sommigen hebben misschien extra vakanties nodig, terwijl anderen aan het einde van elke dag een ontspanningsperiode nodig hebben. Voel je vrij om de opties te verkennen die het beste passen bij jouw levensstijl en stressniveau.