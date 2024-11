Overweldigd door veranderingen op werk? Dit is hoe je het hoofd koel houdt

Laatst geüpdatet op november 14, 2024 by Redactie

Voelt het soms alsof je de veranderingen op je werk niet meer kunt bijbenen? Je bent niet alleen. Volgens nieuw onderzoek van LinkedIn geeft maar liefst 57% van de Nederlandse werknemers aan dat ze zich overweldigd voelen door de vele veranderingen in hun werk en bij Gen Z groeit dit zelfs tot 65%. Dat zorgt bij deze generatie voor stress: bijna de helft weet niet hoe ze hiermee om moeten gaan (43%) en is bang om achter te blijven in hun carrière (48%).

Lees ook: Hoe om te gaan met werkoverbelasting

De werkplek van vandaag brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Hybride werken, de opkomst van AI op de werkplek, samenwerken met verschillende generaties en het bespreekbaar maken van persoonlijke wensen – zoals flexibel werken of doorgroeimogelijkheden – zorgen voor extra spanning. Meer dan de helft van de werknemers zoekt dan ook naar meer ondersteuning van leidinggevenden. Daarbij voelt 38% dat hun baan de afgelopen jaren alleen maar stressvoller is geworden. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

Grip krijgen op je carrière

Volgens LinkedIn carrière-expert Laura van Horssen is het niet gek dat zoveel mensen zich overweldigd voelen: “Het tempo van de veranderingen op het werk van de afgelopen jaren kan overweldigend voelen: van flexibele regelingen tot AI-integratie. Het is dan ook niet gek dat de meerderheid van de professionals zich overweldigd voelt en bang is om achter te blijven. Het is daarom extra belangrijk om goed geïnformeerd te blijven, je bij te scholen en om te blijven leren. Soms helpt het nemen van kleine maar belangrijke stappen als om vertrouwen op te bouwen en mee te kunnen gaan in de constant veranderende wereld van werk.”

1. Omarm een ‘groei mindset’: Verandering kan uitdagend zijn en het is normaal om je nerveus te voelen. Zie elke nieuwe uitdaging als een kans om te leren. Begin bijvoorbeeld met het experimenteren met AI-tools voor je werk, zoals het schrijven van prompts of het automatiseren van notities. Zo maak je nieuwe technologieën een stuk minder spannend.

2. Blijf op de hoogte: Leer bij over de nieuwste trends en ontwikkelingen in jouw vakgebied. Of dat nu via social media is, via experts zoals LinkedIn Top Voices, of een LinkedIn-video – het helpt je om veranderingen beter te begrijpen en je voor te bereiden op wat komen gaat.

3. Snackable leren is here to stay: Heb je een volle agenda? Geen zorgen! Korte, snelle leercontent is niet alleen populair, maar ook super effectief. Het aantal video-uploads op LinkedIn is het afgelopen jaar met 34% gestegen – ideaal voor een snelle leerboost. Met kleine stapjes blijf je moeiteloos up-to-date zonder dat het voelt als nóg een extra taak binnen je ongetwijfeld al propvolle werkdagen.

Lees ook: 6 tips om je productiviteit op het werk te verhogen

Werken in de moderne wereld kan uitdagend zijn, maar met een beetje flexibiliteit en de juiste mindset, kan je stress verminderen en toch controle houden over je carrière. Zo behoud je je werkplezier, kun je carrièrestappen maken én houd je je hoofd koel!