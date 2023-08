Paardensport op zijn allerbest tijdens de Longines Global Champions Tour of Valkenswaard

Laatst geüpdatet op augustus 4, 2023 by Redactie

Het prachtige terrein van de Longines Tops International Arena is momenteel volop in beweging. Na een spectaculaire kick-off met talloze wedstrijden op hoog niveau, vindt in het derde weekend van augustus de prestigieuze Longines Global Champions Tour of Valkenswaard plaats. In het Europees epicentrum van de paardensport zie je op 18, 19 en 20 augustus hoe de beste internationale springpaarden en springruiters om felbegeerde titels strijden, terwijl je je met volle teugen onderdompelt in de wereld van de springsport.

Longines Global Champions Tour of Valkenswaard

De Longines Global Champions Tour of Valkenswaard is een prestigieus evenement dat deel uitmaakt van de Longines Global Champions Tour. Valkenswaard verwelkomt de elite van de internationale paardensport voor een weekend vol spanning en spectaculaire competitie. De Longines Global Champions Tour of Valkenswaard is de viering van de paardensport op zijn best, waar deelnemers, toeschouwers en VIP- gasten genieten van topniveau springen, een fantastische en ongeëvenaarde sfeer en onvergetelijke momenten.

WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy

De World Breeding Federation for Sporthorses en Global Champions bundelen dit jaar voor het eerst hun krachten voor de organisatie van de stamboek Trophy in Valkenswaard. Het event zet toegewijde fokkers in de schijnwerpers en biedt ze een podium om fokverenigingen en -merken onder de aandacht te brengen. Dit uiteraard aan de hand van de atletische vermogens van de paarden en de ervaring en de behendigheid van de ruiters. Het uitdagende parcours zorgt ervoor dat toeschouwers op het puntje van hun stoel zitten. Naast prijzengeld voor de deelnemers, kun je als paardensportliefhebber toekomstige relaties opbouwen en je oog laten vallen op verschillende stambomen. Dat alles onder het genot van livemuziek, winkels, horeca en een aanvullend entertainment programma.



https://www.topsinternationalarena.com/en