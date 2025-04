Een speciale paasprimeur: Old Amsterdam kaas-eitjes met chocolade

Laatst geüpdatet op april 1, 2025 by Redactie

Old Amsterdam introduceert dit paasseizoen de Old Amsterdam kaas-eitjes. Deze nieuwe, smaakvolle innovatie combineert de karaktervolle Old Amsterdam kaas met chocolade, waardoor een verrassende smaakbeleving ontstaat. De rijke, pittige smaak van Old Amsterdam, met zijn kenmerkende rijpingskristallen en licht zoete ondertoon, vormt een harmonieus contrast met de fluweelzachte diepte van chocolade.



Met het Old Amsterdam kaas-eitje van chocolade spelen de makers van Old Amsterdam in op de huidige trend waarbij paaseitjes in de meest uiteenlopende en verrassende smaken worden geproduceerd. De Old Amsterdam kaas-eitjes zijn beschikbaar in een verpakking van vier stuks voor een prijs van €3,99.



“Bij Old Amsterdam zijn wij als smaakpioniers altijd op zoek naar innovaties met nieuwe en verrassende smaken, om nog meer mensen te laten genieten van de karaktervolle Old Amsterdam kaas,” zegt Koen Brink, Brand Manager Old Amsterdam Nederland. “Met de Old Amsterdam kaas-eitjes van chocolade hebben we nu een uniek product ontwikkeld dat het beste van chocolade en onze kaas combineert en perfect past binnen het paas-moment waar genieten van lekker eten centraal staat.”



De Old Amsterdam kaas-eitjes zijn, zolang de voorraad strekt, vanaf dinsdag 1 april exclusief in Nederland verkrijgbaar in de webshop of Brand Stores van Old Amsterdam.